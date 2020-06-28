Kuzeyde 33, güneyde 1059 test: Adada yeni vaka yok
Kıbrıs'ın kuzeyinde son 24 saatte 33 test, güneyde ise 1059 test yapıldı, iki tarafta da pozitif vakaya rastlanmadı.
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Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 33 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
28 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 33 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 37.149
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok
Güneyde de vaka yok
Kıbrıs'ın güneyinde son 24 saatte 1059 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı.
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