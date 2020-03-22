Kuzeyde 3 yeni corona pozitif daha

Kıbrıs'ın kuzeyinde 3 yeni corona pozitif daha tespit edildi. Vakalardan ikisinin daha önce corona pozitif olan KKTC yurttaşı ile temas halinde oldukları öğrenilidi.

Yeni vakaların üçü de KKTC yurttaşı.

Diğer pozitif vakanın ise İngiltere'den geldiği açıklandı.

Bakan Ali Pilli BRT'de vakalar doğruladı.

Kıbrıs'ın kuzeyinde toplam sayı 38'e yükseldi.