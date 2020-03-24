Kuzeyde 2 corona pozitif daha

Kıbrıs'ın kuzeyinde bugün yapılan testlerde 2 corona pozitif vaka daha çıktı. Kuzeydeki toplam sayı 42'ye ulaştı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, halihazırda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan kişilere yapılan testlerin sonucunda 2 pozitif vaka daha çıktığını açıkladı.

Tespit edilen son vaka ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde vaka sayısı 42’ye yükseldiğini açıkladı…