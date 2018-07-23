Kuzeyde % 2.7 güneyde % 12.4 artış

Didem MENTEŞ

Kıbrıs’ın kuzeyinde yılın ilk altı ayında 510 bin 180 turist gelerek konaklarken, güneyde turist sayısı 1 milyonu aştı. Kuzeyde geçen yıla kıyasla konaklamalarda % 2.7 artış görülürken, güneyde ise aynı dönemine oranla turistin % 12.4 arttığı belirtildi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın resmi verilerine göre Ocak- Haziran 2018 döneminde kuzeye giriş yapan yolcu sayısı 846 bin 272 olarak açıklanırken, geçen yıla göre yüzde 4.3 oranında bir artış olduğu görüldü.

2018 yılının ilk altı ayında turistik konaklama tesislerindeki doluluk oranı % 47,2 olduğu tahmin edilirken, 2017 yılı için bu rakam % 51,2 olarak açıklandı.

Kıbrıs’ın güneyinde ise İstatistik Birimi’ne göre Ocak-Haziran 2017 döneminde turist gelişlerinin 1 milyon 463 bin 206 iken, 2018 yılının aynı döneminde ise yüzde 12.4 artış göstererek 1 milyon 645 bin 149 ulaştığı açıklandı. Güneyde böyle bir rakamın daha önce kaydedilmediği belirtildi.

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki turizm farkı 6 aylık verilere yansıdı: 2018’in ilk yarısında kuzeyde 510 bin 180 turist, güneyde 1 milyon 645 bin 149 turist konakladı

Konaklayan diğer yabancı turistte gerileme

Ocak- Haziran 2018 dönemlerinde adanın kuzeyinde otellerde konaklayan TC uyruklular dışındaki diğer yabancı turist sayısında geçen yıla oranla düşüş yaşandı.

Altı aylık dönemde kuzeyde konaklayan toplam turist sayısı 510 bin 180 olarak kayıtlara geçerken, KKTC uyruklu kişilerle birlikte bu rakam 525 bin 995’e ulaştı.

Geçen yıl aynı dönemde 517 bin 62 olan bu rakam sadece yüzde 1.7’lik bir artış gördü.

Turizm Bakanlığın verilerine göre; ilk altı ay içinde 2017’de Türkiye’den gelerek konaklayan turist sayısı 337 bin 644 iken bu rakam % 11.5’lik artışla 376 bin 602’ye ulaştı.

Altı ayda doluluk oranı % 47,2

2017’inin ilk yarısında ülkede konaklayan yabancı turistlere bakıldığı zaman ise 159 bin 352 olan bu rakam bu yıl % 16.2’lik bir oranla 133 bin 578’e geriledi. 2017’de otellerde konaklayan KKTC’lilerin sayısı 20 bin 66’dan yüzde 21.2’lik bir oranla 15 bin 815’e düştü.

2018 yılının ilk altı ayında turistik konaklama tesislerindeki doluluk oranı % 47,2 olduğu tahmin edilirken, 2017 yılı için bu rakam % 51,2 olarak açıklandı.

Yolcu sayısı % 4.3 arttı

2017 yılının ilk altı ayında hava ve deniz yolu ile kuzeye gelen yabancı yolcu sayısı 811 bin 569 iken 2018 yılı Ocak-Haziran dönemi için bu rakam % 4.3 oranında artarak 846 bin 272 olarak gerçekleşti. TC uyruklularda % 5.9 oranında bir artış, diğer yabancı uyruklularda ise % 1.0 oranında bir düşüş olduğu verilere yansıdı.

Bakanlığın verilerine göre; Ocak- Haziran 2018 döneminde 659 bin 759 TC uyruklu turist adaya giriş yaparken, diğer yabancı uyruklu turist sayısı ise 186 bin 513 olarak kayıtlara geçti.

Ercan Havaalanı’nda gelen toplam 809 bin 946 yabancı yolcunun, 625 bin 585’ini TC uyruklu yolcular, 184 bin 361’ini ise diğer yabancı uyruklu yolcular oluşturdu.

Girne, Mağusa ve Karpaz limanlarından ise toplamda 38 bin 478 yabancı yolcu adaya giriş yaptı. Bu rakamın 36 bin 326’sını diğer yabancı uyruklu yolcular oluştururken, 2 bin 152 TC uyruklu yabancı yolcu da adaya geldi.

Almanya ve İngiltere pazarında düşüş

Türkiye dışında ülkemize gelen yabancı turist sayısında ciddi bir azalma dikkat çekti.

Ocak-Haziran 2018 döneminde kuzeye hava ve deniz yoluyla giriş yapan yolcuların uyruklarına bakıldığında en fazla turistin Almanya’dan gelmesine rağmen geçen yıla göre düşüş oldu.

Turizm çevrelerinin, İngiliz pazarında ciddi düşüş yaşandığına dair uyarılara da veriler de kendini gösterdi, İngiliz turistlerin Kuzey Kıbrıs tercihi oldukça azaldı.

2017 yılında Almanya’dan gelen turist sayısı 2018 yılında % 12.9 oranında azalarak, 35 bin 64’den, 30 bin 535’e geriledi.

İngiltere pazarı ise geçen yıla oranla % 28,2’lik ile ciddi bir düşüş yaşadı. Geçen yıl Haziran ayına kadar 22 bin 941 İngiliz turist kuzeye gelirken, bu yıl 16 bin 417 turist kuzeyi tercih etti.

Güneyde ise 2018 yılının ilk altı ayında İngiltere’den gelen turist sayısının 2017 Haziran’a göre yüzde 9.7’lik artışla 560 bin 840’a yükseldi vurgulandı.

Rusya’dan kuzeye gelenlerde artış, güneyde azalış

Kıbrıs’ın güneyinde İstatistik Birimi’ne göre Rusya’dan olan turistlerin ise 2017 yılına oranla yüzde 4.7 oranında bir azalmayla 317 bin 388’e düştüğü belirtildi.

Kuzeyde ise Rusya’dan gelen turist geçen yıla göre artış gösterdi. 2017’inin ilk yarısında 4 bin 971 olan Rus turist sayısı % 10.3 artış görerek, 2018’de 5 bin 483’e ulaştı.

İstatistik Birimi’ne göre adanın güneyine Ocak-Haziran 2017 döneminde 1 milyon 463 bin 206 olan turist sayısı, 2018 yılının aynı döneminde ise yüzde 12.4 artış göstererek 1 milyon 645 bin 149 ulaştı. Böyle bir rakamın daha önce kaydedilmediği de belirtildi.

Güneyde turist akışı 200 bin arttı

Kıbrıs’ın güneyine yönelik turist akışının, 2018 yılının ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine oranla yaklaşık 200 bin arttığı belirtildi.

Temmuz ayı içerisinde Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, “Gelişlere Yönelik Yeni Rekor” başlıklı haberinde bu yılki turizmin, Mısır ve Türkiye gibi pazarların açılımına karşın olumlu verilerle başladığını yazdı.

Otelcilerin, Rus pazarından hoşnut olmamasına karşın bu boşluğun başka pazarlarla doldurulduğunun görüldüğünü yazan gazete, rekor niteliğindeki rakamların devam ettiğini belirtti.

Gazete, İstatistik Birimi’nin verilerine dayanarak Ocak-Haziran 2017 döneminde turist gelişlerinin 1 milyon 463 bin 206, 2018 yılının aynı döneminde ise yüzde 12.4 artış göstererek 1 milyon 645 bin 149 olduğunu, böyle bir rakamın da daha önce kaydedilmediğini yazdı.

Alithia gazetesi 2018 yılının ilk altı ayında İngiltere’den gelen turist sayısının 2017 Haziran’a göre yüzde 9.7’lik artışla 560 bin 840 olduğunu, Rusya’dan olan turistlerin ise 2017 yılına oranla yüzde 4.7 oranında bir azalmayla 317 bin 388’e düştüğünü belirtti.

Habere göre yüzde 50.6 oranına denk gelen 207 bin 21 turist ise “diğer ülkeler” şeklinde nitelendirilen kategoriyi teşkil etmektedir.