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Kuzeyde 1724 test, 5 yeni vaka

Kuzeyde 1724 test, 5 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1724 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1724 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

 

2 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1724

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 17

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 123.991

Toplam Vaka Sayısı- 344

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 258

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 82

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 24

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 58

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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