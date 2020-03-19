Kıbrıs'ın kuzeyinde 13 yeni corona virüs vakası açıklandı; toplam sayı 33'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Salamis Bay Otel'de karantinada tutulan turist kafilesindeki 12 Alman'a ve halen corona virüs tehşhisi konulan Kıbrıslı Türk bir hastanın eşine yapılan testte pozitif sonuç çıktı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 12 Alman turist ve 1 KKTC vatandaşının bugün yapılan tetkikler sonucunda pozitif çıktığını açıkladı. Sağlık Bakanı Pilli, bugün pozitif çıkan KKTC vatandaşının daha önce kamuoyuna açıklanan corona virüs olduğu tespit edilen KKTC vatandaşının eşi olduğunu, diğer 12 kişinin ise gözetim altında tutulan 12 Alman turist olduğunu belirtti.

Bakan Pilli, böylelikle KKTC'de toplam pozitif vaka sayısının 33'e çıktığını söyledi. Adanın güneyinde bugüne kadar 67 vaka ortaya çıkarken, 2 vakanın da iyileştiği ve taburcu olma aşamasına geldiği açıklandı; kuzeydeki rakam ise 33'e yükseldi.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Kıbrıs'ın güneyinde 9 yeni coronavirüs vakası daha belirlendi.

Böylece güneyde vaka sayısı 67, ada genelinde 87 oldu.



Güneyde belirlenen 9 yeni vakanın 6'sının önceki gün teyit edilen bir hasta ile yakın temasta bulunan kişiler olduğu belirlendi; ayrıca Bulgaristan, İtalya ve Birleşik Krallık'tan dönen, ev gözetimindeki üç kişi de hastalık belirtisi sonrasında sağlık birimlerine başvurdu.





Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılan yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta bulaştığı kişi sayısı toplam 87 oldu.

Güneyde 9, yeni Covid-19 vakası teşhis edildi.

Adanın güneyinde bugüne kadar 67 vaka ortaya çıkarken, 2 vakanın da iyileştiği ve taburcu olma aşamasına geldiği açıklandı; kuzeydeki rakam ise 20 olarak kayıtlara geçti.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.



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