Kuzeyde 108 test, yeni vaka yok
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 108 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 108 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin, Gazi Mağusa Devlet Hastanesi, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Polikliniklerine giden vakalar, gıda sektörü çalışanları ve bazı sağlık çalışanlarına yapıldığını açıkladı.
Bakan Pilli'nin, 19 Mayıs 2020 Covid-19 genel durumu ile ilgili açıklaması şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 108
Bugün saptanan Pozitif Vaka: yok
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka: yok
Bugün Kaybedilen Vaka: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 30.604
Toplam Vaka Sayısı: 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok