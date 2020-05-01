Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü'nün 'küresel salgın' (pandemi) olarak ilan ettiği yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 1006, ölü sayısı 26 olarak kayıtlara geçti. 232 kişi tedavisini tamamlayarak taburcu oldu.

Covid-19 güneyde 22, kuzeyde ise 4 can kaybına neden oldu.



Adanın güneyinde bugüne kadar 901 vaka ortaya çıkarken, kuzeydeki görülen vaka sayısı ise 108 şeklinde istatistiklere yansıdı.

Güneyde ilk vaka 9 Martta, kuzeyde ise 10 Mart tarihinde Almanya’dan gelen 65 yaşındaki bir turiste teşhis edilmişti.

Kuzeyde yeni vaka yok

19.19 Kıbrıs'ın kuzeyinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören son Covid-19 hastası da taburcu oldu; son 24 saatte 1003 test yapıldı, yeni bir vaka tespit edilmedi.



Güneyde 3 yeni vaka

18.08 Kıbrıs’ın güneyinde bugün yapılan 1046 Covid-19 testi sonucu 3 yeni vaka tespit edildi.

Surlar yeniden onarımda

17.46 Lefkoşa surlarındaki çalışmalar, coronavirüs tedbirleri çerçevesinde verilen aranın ardından yeniden başladı.

Res-Bir, Üstel’i ziyaret etti

17.05 Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı Salih Kayım ve Res-Bir uzman danışmanı Serhan Aktunç, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’e ziyaret gerçekleştirdi.

Dolandırıcılara dikkat!

16.42 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1500 TL ücret desteği için yapılan başvurularla ilgili uyarıda bulundu: “Dolandırıcılık amaçlı bir sayfa oluşturuldu; itibar etmeyin”

KHYD’den yardım çağrısı

16.35 KHYD, hastalarına yardım edemeyecek, personelini ödeyemeyecek şekilde zor durumda olduğunu açıklayarak, içinde bulunduğu durumdan kurtarılma için yardım çağrısında bulunuldu.

“Pozitif vaka olsa söylerim”

12.22 Ülkede çok sayıda Covid-19 hastası bulunduğu, bunun ilgili kurumlar ve kendisi tarafından gizlendiği iddialarını yanıtlayan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Eski Başhekimi Bülent Dizdarlı, “Yok öyle bir şey, öyle olsa susmam!” dedi.

Her sınıfta 12 öğrenci

12.11 Güneyde 10 bin son sınıf öğrencisi okullarına döndü...

Meclis yarın toplanacak

11.08 Vergisini Zamanında Ödeyen Yükümlülere Yüzde On İndirim Yapılmasını Sağlayan Yasa Gücünde Kararname gündemiyle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu yarın 11.00’de başlayacak.

Bakanlar Kurulu toplanacak

11.00 Bakanlar Kurulu bugün toplanacak. Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılacak toplantı, saat 12.00’de başlayacak.

“Paket servis ve yerinde teslim” başladı

10.56 Çalışanları Covid-19 testi yaptıran ve test sonuçları negatif olan restoran, pastane ve büfe gibi iş yerleri açıldı.

"Sağlık için işbirliği ve dayanışma" çağrısı

10.30 CTP ve AKEL, Coronovirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan sorunlara karşı koymak için partileri, tüm düzeylerde var olan ortak işbirliğini ve dayanışmayı güçlendirmeye çağırdı.

Hava yolları bilet satıyor, gözler turizmde

09.44 Dünyayı saran covid-19 salgını nedeniyle gözler şimdiden hava ulaşımına çevrildi. Hava yolu şirketleri Ercan, Larnaka ve Baf’a bilet satışına başladı.

10 MAYIS

19.00 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 980 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Güneyde bir ölüm daha, 6 yeni vaka

18:00 Kıbrıs'ın güneyinde 1393 test yapıldı. 6 yeni vaka tespit edildi. 73 yaşında bir kadın ise hayatını kaybetti.

‘Açılma’nın etkileri haftaya görülecek

12.00 Kıbrıs’ın güneyinde Coronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesinin etkilerinin gelen hafta görülmeye başlanacağı bildirildi.

Anneler Günü Corona gölgesinde

11.54 Bakanlar Kurulu geçtiğimiz günlerde onayladığı “Sokağa Çıkma Yasağı (Değişiklik) Emirnamesi’yle bugünden itibaren başlayan Pazar günleri kısmi sokağa çıkma yasağına çiçekçiler için istisna uyguladı

Vergi- Sen :Tedbir yoksa eylem var

11.44 Vergi-Sen, dairede gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda sessiz kalmayacaklarını ve her türlü yasal eyleme başvuracaklarını duyurdu.

10.00 Polis, dünden bugün sabah 06.00’ya kadar, ülke genelinde tarafından yapılan denetimlerde; sokağa çıkma yasağını ihlal eden 34 kişiyle, sokağa çıkan ve yasağa rağmen maske takmayan 5 kişiyi tutukladı. Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

9 MAYIS

“Toplam 1988 test yapıldı, pozitif vaka yok”

19:13 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1988 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı. Pilli, bugün yapılan testler sonucunda ise 4 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti.

Güneyde 1 yeni vaka

18.00 Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan 1978 test sonucunda 1 yeni vakaya rastlandı. Böylelikle bugüne kadar güneyde 74 bin 647 Covid-19 testi yapılırken, toplamda 892 vakaya rastlandı.

İngiltere’den bir acı haber daha

12.57 İngiltere’de yaşayan 90 yaşındaki Kıbrıslı Türk Kamil Cemil, Covid-19 hastalığından hayatını kaybetti.

Polisin denetimleri sürüyor

12.50 Sokağa çıkma yasağı kapsamında dün 06:00 ile bugün 06:00 saatleri arasında yapılan denetimlerde 13 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal ederken, 11 kişi de maskesiz sokağa çıktı.

8 MAYIS

83 ileri tetkik - 1875 test - Pozitif yok

Saat: 19:30: Sağlık Bakanı Bakan Pilli:" Toplam 1875 test yapıldı, pozitif vaka yok"

Güneyde sadece 2 vaka

Saat: 18:00: Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1957 test yapıldı. Sadece 2 yeni pozitif vaka tespit edildi.

Cezaevi ilaçlandı

15.23 Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ekipleri, Merkezi Cezaevi’ni ilaçladı.

Sivil Savunma’dan verilen bilgiye göre, dekontaminasyon çerçevesinde corona virüsüne karşı İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.

Telefon işbaşı yapıyor

15.22 Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Telekomünikasyon Dairesi’nin tüm şubelerindeki veznelerin 11 Mayıs Pazartesi itibariyle normal mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu nedenle tüm veznelerde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sosyal mesafe ve tüm hijyen kurallarının eksiksiz olarak uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, veznelere girişlerde ateş ölçümü yapılacağı, kayıt tutulacağı ve maskesiz girişe müsaade edilmeyeceği kaydedildi, gerekli tedbirlerin alınmasına katkı koyan Tel-Sen’e teşekkür edildi.

Güneyde covid-19’a bağlı ölüm oranı %2.4

14.20 Epidemiyolojik verilere göre, 5 Mayıs tarihine kadar Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19’dan ölüm oranı %2,4 oldu.

12.20 Polis tarafından 7 - 8 Mayıs tarihleri arasında 06.00’ya kadar ülke genelinde yapılan denetimlerde 8 kişinin gece saat 21.00’den sonra olmak üzere sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, sokağa çıkan 33 kişinin ise yasağa rağmen maske takmadığı tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Test için geldiler, topluca beklediler

11.22 Mağusa Devlet Hastanesi’nde bugün restoran çalışanlarına yapılacak hızlı test için giden kişiler, hastane önünde kalabalık oluşturdu.

Vergi’de ‘kontrollü’ kalabalık

10.15 Araç Kayıt Dairesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan yoğunluğa bağlı sıkıntıların ardından, dün Vergi Dairesi’nde de gerekli tedbirlerin alındığı açıklandı

7 MAYIS

Bakan Pilli: "Toplam 1415 test yapıldı, pozitif vaka yok"

19.17 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1415 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Güneyde 6 yeni vaka

18.09 Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1774 test yapıldı. 6 yeni pozitif vaka tespit edildi.

6 MAYIS

19:43 Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1355 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Güneyde 5 yeni vaka

18:12 Kıbrıs’ın güneyinde bugün yapılan 2062 test sonucunda 5 yeni vakaya daha rastlandı.

Corona önlemleri mercek altında

16.35 Çalışma Dairesi müfettişleri, denetim yaptığı 52 iş yeri ve inşaat şantiyesinin Covid-19 tedbirlerine uyduğunu tespit etti, dezenfektan ve maske eksiği olan birkaç iş yerine eksiklerini tamamlaması için uyarı verdi.

Lefkoşa ilaçlandı

16.10 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, açılan ve açılacak tüm devlet dairelerinin ilaçlanmasının sürdüğünü, yüzlerce kamusal noktanın belediye ekipleri tarafından ilaçlandığını kaydetti.

'Tedbirler yetersiz'

16.05 KTAMS Başkanı Güven Bengihan, örgütlü bulundukları iş yerlerinde COVİD-19 salgınına karşı yeterli tedbirin alınmadığını, hizmetlerin maske, eldiven, ateş ölçer gibi malzemelerin eksikliğiyle verildiğini belirtti.

Piyango satışları başlıyor

13.30 Piyangolar Birimi yarından itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, hijyen tedbirlerinin alındığı belirtilerek, vatandaşlarla bayilerin tedbirlere uyması istendi, maskeyle eldiven kullanımının zorunlu olduğu vurgulandı

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Sokaklarda normale dönüş

13.26 51 gün aranın ardından pazartesi birçok iş yerinin hizmetlerine yeniden başlamasıyla, çarşıda ve trafikte hareketlilik gözlemleniyor.

Gece ihlaller devam ediyor

12.00 Polis, gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24, sokakta maske takmayan 22 ve Bakanlar Kurulu’nca açılması henüz uygun görülmeyen iş yerini açan 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, denetimlerde 24 kişinin gece saat 21.00’den sonra sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği, 22 kişinin yasağa rağmen sokağa çıkarken maske takmadığını, Bakanlar Kurulu tarafından açılması henüz uygun görülmeyen 1 iş yerinin de açık bulundurulduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma sürüyor.

"Anneler Günü" evde geçecek

10.38 Anneler Günü, bu yıl 10 Mayıs’ta kutlanacak. Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla dünyada farklı zamanlarda kutlanan Anneler Günü, bu yıl coronavirüsün gölgesinde geçecek.

30’u asker 53 kişi giriş yaptı

10.35 Mağusa Limanı’na bu sabah Mersin’den aileleri ile birlikte gelen 30 asker, 8 kombaycı ve 15 TC Devlet Su İşleri çalışanı adaya giriş yaptı. Mağusa Limanı’nda Sağlık Bakanlığı’na ait personel ve polis giriş işlemleri sırasında hazır beklerken 23 kişi Malpas’ta karantinaya alındı.

5 MAYIS

1003 test, vaka yok, 10 ileri tetkik

18.45 Sağlık Bakanı Ali Pilli bugün 1003 test yapıldığını, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. 10 kişiye ileri tetkik yapılacağını duyurdu,

Güneyde 4 yeni vaka

18.00 Kıbrıs'ın guneyinde bugün yapılan 1250 test sonucunda 4 yeni vakaya daha rastlandı.

BASINA YAPILAN TESTLER SONUÇLANDI: TAMAMI NEGATİF

17.45 KTGB lokalinde dün 260 kişiye uygulanan 'hızlı test' sonucu pozitif çıktığı belirtilen iki kişiye bugün yapılan ileri tetkik ve PCR testlerinin negatif olduğu belirlendi.

Vudalı, maske kullanımıyla ilgili bilgi verdi

12.04 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu Dr. Emre Y. Vudalı cerrahi maskenin nasıl takılması gerektiği konusuna değindi.

"Covid-19 gerçeği ile yaşamayı öğrenmeliyiz"

12.01 Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), coronavirüs gerçeği ile yaşamayı öğrenmek gerektiğini vurguladı.

Kıbrıslı Rumlar ‘maskelerle’ sokağa çıktı

09.38 Kıbrıs’ın güneyinde de ‘yeni dönem’ başladı, salgına karşı uygulanan tedbirler azaltıldı.

4 Mayıs

Toplam 1419 test yapıldı, pozitif vaka yok

19.15 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1419 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, dün ileri tetkik için gönderilen 3 kişinin covid -19 testinin negatif çıktığını, bugün yapılan testler sonucunda 6 kişiye ileri tetkik için PCR testi yapılacağını kaydetti .

Güneyde 2 yeni vaka

18. 00 Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1490 test yapıldı, 2 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Son haftada 229 ihlal

16.30 Sokağa çıkma yasağı uygulamasının son haftasında toplam 229 kişinin yasağı ihlal ettiği belirlendi.

Tabiplerden okullar için acele etmeyin uyarısı

15.22 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, okulların açılıp açılmayacağını bugün gerçekleştirilen açılımın ardından ancak 14 gün sonra değerlendirilebileceğini açıkladı

Stelios'tan Kıbrıslı Türklere 50 bin STG

13.33 Stelios Hayırseverlik Vakfı (Stelios Philantropic Foundation) Kıbrıs Türk Toplumuna 50 bin sterlinlik yardım yapma kararı aldı.

'DSÖ, tanı için sadece PCR testi öneriyor'

11.30 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, DSÖ'nün hızlı antikor testleri ile ilgili; “bu tür testlerin sadece araştırma amaçlı kullanılmasını önerdiğini ve bunun dışında tanı koymada yerleri bulunmadığını ifade ettiğini” işaret etti

Gazetecilere test

10.30 Basın örgütlerinin öncülüğünde gazetecilere de Covid-19 testi yapılıyor.

51 gün sonra pek çok sektör yeniden açılıyor.

09.30 Kıbrıs’ta COVİD- 19’a bağlı bir buçuk ayı aşkın süredir devam eden ‘kapanma’, bugün kısmen sona eriyor…

İngiltere’de Covid-19’a bir kayıp daha

00.59 Kıbrıslı çok sayıda insanımızın hayatını kaybettiği İngiltere'den bir acı haber daha geldi. Küresel salgın Covid-19 bir can daha aldı, İngiltere'de ikamet eden 49 yaşındaki Hakkan Seyyar hayatını kaybetti.

3 MAYIS

Kuzeyde 3 kişiye ileri tetkik yapılacak

18:40 KUZEYDE bugün 507 test yapıldı, testler sonucu pozitif vakaya rastlanmadı. 3 kişiye ileri tetkik yapılacak.

Güneyde 8 yeni vaka

18:04 GÜNEYDE 1968 test yapıldı, 8 YENİ VAKA tespit edildi. Güneyde toplam COVİD- 19 vaka sayısı 872 oldu.

Pilli: "Covid-19 savaşı henüz bitmedi”

11.43 Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini, semptom göstermeyen Covid-19 taşıyıcısı olabileceğinin bilincine varılması gerektiğini vurguladı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 24 kişi tutuklandı

10.47 Polisin ülke genelinde dün ve gece yaptığı denetimlerde; 16 kişinin kısmi, 8 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 24 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlendi.

2 MAYIS

Güneyde 7 yeni vaka

18.13 Kıbrıs'ın güneyindeki vakalarda yatay seyir devam ediyor.

Pilli: "373 test yapıldı, pozitif vaka yok"

17.21 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 373 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını, bugün tedavisini tamamlayan bir kişinin daha taburcu edildiğini açıkladı.

Çalışma için vardiya önlemi

12.25 Bakanlar Kurulu kararınca Covid 19 salgını kapsamında işverenlerin sorumlu olup iş yerlerinde uygulanması gereken genel önlemler ile birlikte inşaat şantiye alanları ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanları için uygulanması gereken önlemler belirlendi.

16 kişi tutuklandı

12.00 Polis, bu sabah itibarıyla son 24 saatte 7’si kısmi, 9’u gece olmak üzere 16 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 10 kişinin de maskesiz sokağa çıktığını tespit etti. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Mukayyitlik çalışma programı açıklandı

10.08 Bakanlar Kurulu kararıyla pazartesi günü açılacak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi, ilçelere göre ve belirli kurallarla hizmet vereceğini duyurdu

'4 Mayıs'ta Rus ruleti oynanacak'

09.40 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası, “tedbirlerin kademeli kaldırılması rus ruleti oynamaktr” açıklamasında bulundu.

1 MAYIS

Güneyde 2.427 test, 7 yeni vaka

17. 55 Kıbrıs’ın güneyinde bugün 2,427 test gerçekleşti, 7 yeni vaka belirlendi.

Toplam 862 test yapıldı, pozitif vaka yok

17.10 Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 862 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını, bir kişinin tedavisini tamamlayarak taburcu edildiğini açıkladı. 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

Bankalar normale dönüyor

17.00 Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, hükümetin Covid-19 tedbirlerini yumuşatma kararları çerçevesinde bankaların 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma düzenine geçeceğini belirtti

44 kişi ‘yasağa uymadı’ tutuklandı

14.55 Sokağa çıkma yasağı kapsamında son 24 saatte, 30’u kısmi, 9’u ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 39 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi

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