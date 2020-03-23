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Kuzeyde 1 pozitif vaka daha

Kuzeyde 1 pozitif vaka daha

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'ye yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişeye yapılan testlerin sonucunun 1 pozitif çıktığını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'ye yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişeye yapılan testlerin sonucunun 1 pozitif çıktığını açıkladı.

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