Kuzeyde 1 pozitif vaka daha
Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'ye yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişeye yapılan testlerin sonucunun 1 pozitif çıktığını açıkladı.
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Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT'ye yaptığı açıklamada, halihazirda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan 20 kişeye yapılan testlerin sonucunun 1 pozitif çıktığını açıkladı.
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Etiketler : coronavirüs, koronavirüs
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