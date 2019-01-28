Kuzeyde: 1 milyon 49 bin güneyde: 3 milyon 938 bin

Ayşe GÜLER

Ada’nın kuzey ve güneyindeki ‘turizm farkı’, resmi rakamlara yansıdı.

Turizm ve Çevre Bakanlığı verilerine göre; Kıbrıs’ın kuzeyinde 2018 Kasım ayına kadar 1 milyon 49 bin 769 kişi turistik tesislerde konakladı.

Kıbrıs’ın güneyinde ise geçtiğimiz yıl adaya 3 milyon 938 bin 625 kişi geldiği Kıbrıs Devlet İstatistik Dairesi tarafından paylaşıldı.

2017 dönemiyle kıyaslandığında adaya gelen turist sayısında %7,8 artış yaşandığı kayıt altına alındı.

Öte yandan adanın kuzeyine 2017 yılının ilk 11 ayında hava ve deniz yolu ile gelen yolcu sayısı 1 milyon 599 bin 196 ( KKTC uyruklular hariç) iken bu sayı, 2018’in aynı döneminde yüzde 2.2 artarak 1 milyon 634 bin 89’e olarak gerçekleşti.

KAÇ KİŞİ KONAKLADI?

Konaklamalar…

Resmi verilere göre; 2018 Kasım ayına kadar Kıbrıs’ın kuzeyindeki turistik tesislerde 1 milyon 49 bin 769 kişi konakladı.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 artış yaşandı.

TC uyruklu kişilerde yüzde 10.9 artış

Konaklayan kişiler dikkate alındığında, yalnızca TC uyruklu turistlerde artış, yabancı uyruklu ve KKTC uyruklu kişilerde ise düşüş yaşandı.

TC uyruklu kişiler, 2017’ye göre yüzde 10.9 artarak, 720 bin 768’e ulaştı.

Döviz yabancı turistleri vurdu, yerli halkın da tercihi azaldı

Dövizdeki yükseliş nedeniyle turistik tesislerde konaklayan yabancı uyruklu kişilerde ise yüzde 13.6 gerileme görüldü. Sayı 330 bin 677’den 285 bin 721’e geriledi.

KKTC uyruklu kişiler ise 50 bin 399’dan 43 bin 280’e düştü. Söz konusu oranda geçtiğimiz yıla göre yüzde 14.1 gerileme görüldü.

Gecemeler: 4 milyon 41 bin 114…

Turistik konaklama tesislerinde 2018 yılının 11 ayında toplamda 4 milyon 41 bin 114 kişi konakladı.

Konaklayanların yüzde 55’ini TC, yüzde 43’ünü diğer yabancı, yüzde 2’sini de KKTC uyruklu kişiler oluşturdu.

KAÇ YOLCU GELDİ?

11 ayda 1 milyon 634 bin 89…

Bakanlık verilerine bakıldığında; 2017 yılının ilk 11 ayında hava ve deniz yolu ile ülkeye gelen yolcu sayısı 1 milyon 599 bin 196 ( KKTC uyruklular hariç) iken bu sayı, 2018’in aynı döneminde yüzde 2.2 artarak 1 milyon 634 bin 89’e olarak gerçekleşti.

Gelen TC uyruklularda % 3.8 oranında artış, diğer yabancı uyruklularda ise % 2.7 oranında düşüş gerçekleşti.

İlk sırada Almanya, İngiltere ve İran da çoğunlukta…

Hava ve deniz yoluyla ülkeye giriş yapan yolcuların uyrukları incelendiğinde, yüzde 9.9 düşüşe rağmen, Almanya’dan gelen yolcuların ilk sırada yer aldığı görüldü.

Söz konusu dönemde Kıbrıs’ın kuzeyine 48 bin 64 Alman yolcu geldi.

İngiltere’den gelen yolcuların sayısındaki fazlalık da resmi verilere yansıdı. 32 bin 657 turistin İngiltere’den ülkeye geldiği kayıt altına alındı.

Aynı dönemde İran’dan 20 bin 859 yolcu geldiği kayıtlara geçti.

KIBRIS’IN GÜNEYİNDE DURUM NE?

4 milyona yakın turist…

Kıbrıs Devlet İstatistik Dairesi’ne göre, 2017 dönemiyle kıyaslandığında 2018 döneminde adaya gelen turist sayısı %7,8 artarak, 3 milyon 938 bin 625 kişiye ulaştı.

Verilere göre, Ocak – Aralık 2017 döneminde adaya gelen turist sayısı 3.652.073 iken Ocak- Aralık 2018 döneminde turist sayısının 3.938.625’e ulaşarak rekor kırdı.

Bu arada, Aralık 2017 döneminde adaya gelen turist sayısı 98.924 iken Aralık 2018 ayında turist sayısının 106 bin 563 kişiye ulaştı (%7,8 artış).