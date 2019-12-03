Kuzey Tarık saldırıya uğradı

Müzisyen ve programcı Kuzey Tarık, Alsancak’ta Cuma akşamı bir barda eğlendiği sırada hiç tanımadığı birinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırı anı barın güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuzey Tarık’ın avukatı Sinem Nebioğlu yaşananları YENİDÜZEN’e anlattı.

Kuzey Tarık’ın arkadaşının sahne aldığı barda eğlendiği sırada saldırıya uğradığını ifade etti.

Nebioğlu, barda eğlenen bazı kişilerin Kuzey Tarık’tan şarkı söylemesini istediklerini fakat Kuzey Tarık’ın arkadaşının sahnede olduğunun ve kendisinin şarkı söylemesinin hoş kaçmayacağını, belki ilerleyen saatlerde söyleyebileceği cevabını verdiğini aktardı.

Bunun üzerine ilerleyen saatlerde söz konusu kişilerin ısrarının devam ettiğini ifade eden avukat Nebioğlu, Kuzey Tarık’ın şarkıya ritim tuttuğu esnada, bir kişi tarafından yumruklu saldırıya uğradığını söyledi.

Avukat Nebioğlu, saldırının ardından Kuzey Tarık’ın güvenliği açısından barın arka tarafına alındığını fakat saldırganın barın arka tarafına da gelerek bir yumruk daha attığını kaydetti.

Saldırı sonucu Kuzey Tarık’ın dudaklarına 4 dikiş atıldı.

Saldırgan ile Kuzey Tarık’ın daha önce ne bir tanışıklıkları ne de bir husumetleri olduğunu vurgulayan avukat Nebioğlu, Kuzey Tarık’ın çok mutsuz olduğunu kaydetti.