Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs’ta sıtma vakaları teşhis edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta teşhis edilen sıtma vakaları ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) bilgilendirildiği açıklandı. Güney Kıbrıs’ta yayın yapan Fileleftheros’un haberine göre; Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret eden 3 İngiliz turistte sıtma vakasına rastlandığı ifade edildi. Sıtma vakası görülen İngiliz vatandaşı 3 turistin de Esentepe’de Ağustos ayının son haftası tatil için kaldıkları ve İngiltere’ye döndükleri haberde kaydedildi. Konuyu Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın yakından takip ettiği belirtilen haberde, yetkili makamların uluslararası organizasyonlar ile yakın işbirliği içerisinde olduğu ve gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Kıbrıs’ta sıtma vakasına en son 1967 yılında rastlandığı da haberde yer aldı… Haberde ayrıca, sıtma vakası görüşen 3 İngiliz turiste yapılacak genetik analizlerin ardından konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere ulaşılacağının altı çizildi.

Sıtma hastalığı nedir?

Sıtma, hastalık yapıcı bir grup parazit olan plazmodiumların, dişi anofel sivrisinekleriyle insanlara bulaşmasıyla yayılan ateşli bir hastalıktır. Hastalığın en bariz belirtisi olan titremeyle yükselen ateş plazmodiumun çeşidine göre değişik fasılalarla olur. Enfeksiyonun kaynağı genellikle hasta bir şahıs veya belirtisiz bir taşıyıcıdır. Sıtma, sivrisineklerle bulaştığı gibi, hastalıklı kan nakilleriyle veya bulaşık şırıngalarla da geçebilir.