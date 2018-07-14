‘Kuzey Kıbrıs ucuz, alışveriş için uygun’

Erkan MINDIK

Avrupa Birliği üyeliğinden sonra, özellikle Avrupa ülkelerinden her yıl yüzbinlerce turist, Kıbrıs’ın güneyine turistik amaçlı ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu ziyaretler sırasında bazıları özellikle Lefkoşa’da kuzeyi tarafını görme amaçlı barikatın öteki tarafına geçiyor. Gerek operatör turları ile gerekse bireysel olarak kuzeye geçen turistler, adanın kuzeyini de görme şansı yakalıyor. YENİDÜZEN'in sorularını yanıtlayan turistler, Kıbrıs’ın kuzeyinin, güneye göre daha ucuz olduğunu ifade ederlerken, bazıları ise gördükleri en güzel sahilin burada olduğunu iddia ediyor. Bakın turistler kuzey Kıbrıs için ne diyor:

Juulew Nataw ELLERMAN (HOLLANDA): Sadece birkaç gündür buradayım fakat Kıbrıs’ı çok beğendim. İnsanlar çok iyi, burada çalışanlar çok kibar. Sahilleri ise muhteşem.

Natan ELLERMAN (HOLLANDA): Kıbrıs’ı çok beğendim. Güney tarafını gezdikten sonra üç

gündür Bafra bölgesinde bir hotelde kalıyoruz. Kaldığımız bölgenin denizi çok güzel. Burası hakkında söyleyebileceğim tek olumsuz şey, havanın aşırı sıcak oluşu.

Victor BERNARD: (SLOVAKYA): Sadece 2 saattir kuzey tarafındayım fakat burayı çok beğendim. Tarihi olarak da çok zengin bir yere benziyor. Arkadaşlarıma buraya gelmelerini öneriyorum.

Steffen WIND (DANİMARKA): Hava çok sıcak fakat ada genel olarak çok güzel. İnsanlar çok kibar. Sokakta birçok kedi ve köpek gördüm. Umarım devlet onları koruyacak bir yasa geçirmiştir.

Stone WIND (DANİMARKA): Adayı genel olarak çok beğendim. İnsanlar oldukça samimi ve cana yakın. Deniz ve sahiller çok güzel. Alışveriş yapacaksan, fiyatlar da uygun.

Deberah TELLOTIM (BELÇİKA): Fiyatlar uygun olduğu için alışveriş yapma fırsatım oldu. Adanın genel olarak en çok denizlerini ve sahillerini beğendim. Sokakta birçok kedi var ve hepsi susuz. Umarım onlara sahip olan birileri vardır.

Laura NAPEZ (BELÇİKA): Kıbrıs’ın kuzeyi genel olarak çok ucuz. Otobüs şoförleri dışında buradaki insanlar çok hoş ve cana yakın. Sokaklarda atıl durumda birçok hayvan var. Kendi ülkeme göre hava aşırı derecede sıcak.