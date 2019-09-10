"Kuzey Kıbrıs, Türkiye'nin vilayeti değildir"

Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, ülkenin çeşitli bölgelerinde kitle toplantıları düzenleyip Kuzey Kıbrıs'ın iç işlerine müdahale ettiğini savunarak bunun kabul edilmez olduğunu belirtti.

“Kuzey Kıbrıs, Türkiye’nin bir vilayeti değildir ve olmayacaktır” diyen İzcan yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanı’nın “ Kıbrıs’ta Türkiye’nin garantörlüğüne karşı çıkanlar vatan hainidir” şeklinde sözler sarf ettiğini iddia ederek bunu protesto etti.

“Kıbrıs Türk toplumunun kendi geleceği ile ilgili karar verme hakkı, kendi özgür iradesi ile seçilen yöneticilere aittir” diyen İzcan, “Kıbrıs konusunda görüşmeleri yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nındır” dedi.

İzcan “Kıbrıslı Türkler özne olmaktan çıkartılarak asimile edilmeye çalışılmaktadır” diyerek, hiçbir onurlu Kıbrıslı Türkünün bunu kabul etmeyeceğini kaydetti ve parlamentodaki partileri, kafalarını kuma sokmaktan çıkartarak, halkın çözüme ve barış iradesine sahip çıkmaya çağırdı.