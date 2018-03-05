Kuzey Kıbrıs Turkcell’le Teknoloji Seminerleri ikinci döneminde

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yeni eğitim döneminde de devam ettiği Teknoloji Seminerleri sayesinde hızla değişen ve gelişen teknoloji ile ilgili öğrencileri bilgilendirdi. Dijital değişim süreci ve teknolojinin hayatımıza etkisini okullara taşıdı. İnternet kullanımının güvenli yapılması gerektiğinin önemini anlatarak bunun için nelere dikkat edilmesi gerektiğine değindi. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri”nin ikinci döneminin ilki Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yer aldı.

Seminerde öğrencilere teknolojinin geçmişten günümüze kadarki değişimi ve gelişimi, güvenli internet ile teknolojinin doğru kullanımı gibi bilgiler anlatıldı.

İnteraktif oyunlar ile desteklenen seminerde, öğrenciler, yeni teknolojileri deneyimleme fırsatına da sahip oldu.



Bilgi dolu özel bir gün

2017-2018 eğitim, öğretim yılı içerisinde ikinci döneminde de devam eden Teknoloji seminerlerinin ilki Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde yer alırken 6’ıncı sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu’nun sunumu ile başlayan seminerde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta tarafından, öğrencilere teknolojinin gelişimi ve dijital değişim süreci anlatıldı.