Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Teknoloji Seminerleri öğrencilerin ilgi odağıydı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle bu yıl da devam ettirdiği Teknoloji Seminerleri öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Dijital değişim süreci ve teknolojinin hayatımıza etkisini okullara taşıyan Kuzey Kıbrıs Turkcell aynı zamanda internetin kullanımı ile ilgili de öğrencileri bilgilendiriyor. Güvenli internet kullanımının önemine değinilen seminerlerde bunun için nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili de öğrencilere bilgiler aktarılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell işbirliğinde başlatılan “Teknoloji Seminerleri” ikinci döneminde Hala Sultan İlahiyat Koleji, Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu, Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Atleks Sanverler Ortaokulu, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi, Şht. Turgut Ortaokulu ile The Future American College’de yer aldı.

İnteraktif oyunlar ile desteklenen seminerlerde, öğrenciler, yeni teknolojileri deneyimleme fırsatına da sahip oldu.



Yeni bilgiler öğreniliyor



2017-2018 eğitim, öğretim yılı içerisinde ikinci döneminde de devam eden Teknoloji Seminerleri 6’ncı sınıf öğrencilerine yönelik düzenleniyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell Kurumsal İletişim Uzmanı Gülten Karanfiloğlu’nun sunumu ile başlayan seminerlerde, Kuzey Kıbrıs Turkcell Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta tarafından öğrencilere teknolojinin gelişimi ve dijital değişim süreci anlatılıyor. Öğrencilerin ilgiyle izlediği seminerlerde sorular soruluyor, merakla takip ettikleri teknoloji ile ilgili öğrencilere yeni birçok bilgi veriliyor.



Gelişen ve değişen teknoloji



20’nin üzerinde ortaokulda yer alması hedeflenen “Teknoloji Seminerleri”nin ana başlıkları “Teknoloji nedir?”, “Teknolojinin gelişim süreci”, “İnternetin güvenli kullanımı”ndan oluşuyor.

Gelecekteki teknolojilere yönelik videoların gösterildiği seminerlerde, eğitim alanında teknolojinin faydaları ve kullanımı, bilgiye ulaşım ve güvenlik kuralları gibi başlıklar da irdeleniyor.

Öğrencilere, özellikle bilgiye erişim başlığında kişisel gelişim ve dil öğrenimi konusunda başarılı uygulamalar önerilirken bilgi güvenliği anlamında dikkat edilmesi gerekenler anlatılıyor.

Tüm öğrencilere teknolojinin dozunda kullanılması gerektiği tavsiye edilirken, sosyal hayatta vakit geçirmenin ve sevdikleriyle yüz yüze iletişim kurmanın önemi anlatılıyor.

Seminer sonrasında öğrencilere Sanal Gerçeklik (VR - Virtual Reality) gözlüğüyle deneyim yaşatılıyor.