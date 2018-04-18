Kuzey Kıbrıs Turkcell’in “Salla Kazan” kampanyası devam ediyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell, yoğun ilgi gören “Salla Kazan” kampanyasını eklenen yeni avantajlarıyla müşterilerine sunmaya devam ediyor. Cep Hesabım uygulaması üzerinden erişilen ve bugüne kadar 50 binin üzerinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’liye 350 bini aşkın hediye kazandıran kampanyaya ilgi her geçen gün artıyor. Cep Hesabım uygulamasını yükleyen tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları “Salla Kazan” kampanyasıyla sadece telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız on binlerce hediyenin sahibi oluyor. İnternet, dakika ve Turkcell’in dijital servisleri fizy müzik ve lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikaları gibi özel hediyeler de artık Salla Kazan kampanyası kapsamında müşterilere sunuluyor.

40 bini aşkın hediye

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hem eğlendirmek, hem de hediye kazandırmak için müşterilerine özel hazırladığı Salla Kazan kampanyasına yeni dönemde de yoğun ilgi ve katılım artarak devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Turkcell’liler “Salla Kazan” kampanyasıyla sadece telefonlarını sallayarak koşulsuz şartsız on binlerce İnternet, dakika, Turkcell’in dijital servisleri fizy müzik ve lifebox paketleri ile BiP konuşma dakikalarına sahip oluyor. Günlük, aylık ve haftalık kullanıma göre değişen 40’ı aşkın farklı hediye paketi ile binlerce hediye sunan Salla Kazan her hafta kazandırmaya devam ediyor. Yoğun ilgi gören yeni nesil uygulamalarını da kampanyaya dahil eden Kuzey Kıbrıs Turkcell, servislerin kullanımı için özel tanımladığı internet sayesinde müşterilerini kota konusunda da rahatlatıyor. Birkaç tuşla dilediğiniz işlemi gerçekleştirebildiğiniz Cep Hesabım uygulamasını kullanırken müşterilerin internet kotasından eksilmiyor. Böylelikle uygulama içerisinde rahat ve dilediğiniz kadar inceleme yaparak gezinebiliyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre tüm bu faydalara ek olarak yeni dönemde Salla Kazan kampanyası ile artık Gloria Jeans Coffees’den kahve kazanmanın mümkün olduğu da belirtildi.