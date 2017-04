Kuzey Kıbrıs Turkcell’den bir fırsat daha

“7’den 70’e herkese uygun tablet” sloganı ile tablet dünyasında isminden söz ettiren Alcatel PiXi4 WiFi, bahar aylarına özel indirimli fiyatı ile 299 TL’den satışa sunuldu. Üstelik bu fiyatın içerisinde cihazı satın alanların kullandığı hattına 3 ay boyunca yüklenecek 2 GB internet de hediye olarak yer aldığı açıklandı. Yapilan açıklama özetle şu şekilde:

Alcatel PiXi4 tablete 24 aylık taahhüt ile ayda sadece 19.90 TL’ye sahip olmak da mümkün.

7 inçlik geniş ekranı, hafif dizaynı ile çok kolay taşınabilir olan ve Android işletim sistemini kullanan Alcatel PiXi4 WiFi tablet, tablet kolaylığını hayatın her noktasına taşıyor.

Android 6 işletim sistemi kullanan Alcatel PiXi4 WiFi tablet, 4 çekirdekli işlemcisi ve 7 inçlik geniş ekranı ile göz dolduruyor. 8 GB belleği olan tablet, Micro SD kart eklenerek 40 GB’a kadar yükseltilebiliyor. 250 gramlık hafifliği ile dergi okumak, sosyal medyada gezinmek PiXi4 WiFi ile çok kolay. PiXi4 tablet, bireylerin her tip kullanımları için ideal. İster günlük yaşamda ister yaklaşan yaz sezonunda plajda en eğlenceli içerikleri her zaman yanınızda tutabilirsiniz.

PiXi4 tablet alanlar TV+'a üye olarak hem KKTC hem de Türkiye kanallarını internet olan her yerde rahatça izleyebiliyor. TV+ ile 7 inç geniş ekranlı PiXi4 WiFi tablet taşınabilir mini bir televizyon haline gelebiliyor. Benzer şekilde PiXi4 WiFi tablet alarak fizy’ye üye olanlar da fizy'nin yerli ve yabancı zengin müzik seçeneklerini dinleyebiliyor. Sevdiğiniz şarkıları tabletin belleğine indirerek liste oluşturabilir, bu şarkıları internete ihtiyaç olmadan fizy'nin "Çevrimdışı dinle" özelliği sayesinde dilediğiniz yerde kolayca dinleyebilirsiniz.