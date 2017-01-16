Turizm ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında Avusturya'nın en önemli turizm fuarı "Ferien Messe Wien"’de temsil edildi.



Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Avusturya'nın Viyana kentinde düzenlenen Ferien Messe Wien Turizm Tatil Ve Seyahat Fuarı ,12 - 15 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirildi. 160 bin civarında ziyaretçi kabul eden fuara, 70 ülkeden 835 temsilci katıldı.



Özellikle Avusturya ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden hava yolu şirketleri, tur operatörleri, seyahat acenteleri, turizm yazarları, turizm teknolojisi üreten firmalar, restoranlar, turizm birlikleri, oteller, gemi turizmi şirketleri, turizm pazarlama şirketleri ve turizm sektöründe faaliyet gösteren birçok profesyonelin yer aldığı fuarda gerçekleştirilen etkin tanıtım faaliyetleri ve kurulan ilişkiler sonucunda Avusturya’dan ülkeye gelecek turist sayısında artış beklendiği ifade edildi.



Fuarda, KITSAB ve KITOB sektör temsilcileri Kuzey Kıbrıs standını ziyaret eden ziyaretçilere Kuzey Kıbrıs hakkında tanıtıcı bilgiler verdi.



Kuzey Kıbrıs standında Almanca ve İngilizce genel bilgi broşürleri, “Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret etmek için 50 neden içeren broşürler”, haritalar, bisiklet yolları, dağ yürüyüşü yolları başta olmak üzere birçok broşürün dağıtıldığı fuarda, ülke kültürüne özgü tatlar ikram edildi.





