Kuzey-güneyde: ‘Meyve-sebze’ farkı

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasında sebze ve meyve fiyatlarındaki ‘farklılık’ etiketlere de yansıyor.

Özellikle piyasada fahiş fiyatlara satılan patates, kuzeyde 11.45 TL’den raflarda yerini alırken, güneyde bu rakam 1.69 Euro’ya yani 10.30 TL’ye geriliyor.

Toprak Ürünleri Kurumu, sofralık patates ithal etti, piyasada cep yakan patates fiyatlarına nefes aldırdı… Satışı TÜK tarafından gerçekleştirilecek patatesler, 10 kiloluk çuvallar içerisinde KDV dahil 38 TL fiyatla (KDV dahil 3.80 TL/Kilo) satışa sunuldu.

Kıyaslamada; kuzeyde salatalık, elma ve portakal fiyatlarının daha uygun olduğu görülürken, güneyde patates ve domates daha ucuz…

TÜK’ün ithal patatesi dışında, piyasada fahiş fiyatlara satılan patates, kuzeyde 11.45 TL’den raflarda yerini alırken, güneyde bu rakam 1.69 Euro’ya yani 10.30 TL’ye geriliyor.

Salatalıkta güneyde ‘rekor’…

Kıyaslamada dikkat çeken ürünler arasında salatalık başı çekiyor.

Örneğin, kuzeyde kilosu 9.50 TL’ye satılan salatalık, güneyde ise 2.99 Euro’ya yani 18.23 TL’den raflarda yerini aldı.

Domates güneyde 2 kat daha düşük…

Domateste ise, güney kuzeye göre daha ucuz…

Güneyde 0.69 Euro yani 4.20 TL’den satılan domates, kuzeyde 2 katına çıkarak 9.45 TL’den alıcı buluyor.

Kıyaslamada; kuzeyde salatalık, elma ve portakal fiyatlarının daha uygun olduğu görülürken, güneyde patates ve domates daha ucuz…

Portakalda 3 kata kadar ulaşan fark…

Narenciye cenneti Kıbrıs’ta adanın kuzeyi ve güneyi arasında neredeyse 3 katına ulaşan fiyat farkı dikkat çekiyor.

Kuzeyde portakal 3.75 TL’ye satılırken, güneyde bu fiyat 1.79 Euro’ya yani 10.91 TL’ye çıkıyor.

Elma kuzeyde 6.95 TL, güneyde 9.69 TL…

Elma da ise kuzeydeki fiyatlar daha ‘uygun’…

Kuzeyde kilosu 6.95 TL olan elma, güneyde 1.59 Euro’ya denk gelen 9.69 TL’ye satılıyor.

PİYASAYA ‘İTHAL PATATES’ DOPİNGİ…Toprak Ürünleri Kurumu, sofralık patates ithal etti, piyasada cep yakan patates fiyatlarına nefes aldırdı… Satışı TÜK tarafından gerçekleştirilecek patatesler, 10 kiloluk çuvallar içerisinde KDV dahil 38 TL fiyatla (KDV dahil 3.80 TL/Kilo) satışa sunuldu.

‘İthal’ patates 3.80 TL

Toprak Ürünleri Kurumu, Bakanlar Kurulu’nun kendisine verdiği göreve bağlı olarak sofralık patates ithalatı gerçekleştirmeye başladığını açıkladı.

Toprak Ürünleri Kurumu, gerek tüketicilerin korunması, gerekse piyasada ürün ve fiyat çeşitliliği oluşması amacıyla, Bakanlar Kurulu’nun kendisine verdiği göreve bağlı olarak sofralık patates ithalatı gerçekleştirmeye başladığını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, satışı TÜK tarafından gerçekleştirilecek patatesler, 10 kiloluk çuvallar içerisinde KDV dahil 38 TL fiyatla (KDV dahil 3.80 TL/Kilo) satışa arz edildi.

Satışlar Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki patates satış deposunda, Mağusa’daki patates paketleme tesisinde ve şubelerinde yapılacak.

* Euro, KKTC Merkez Bankası’nın 22 Kasım tarihli resmi kuruna göre 6.10 TL’den dikkate alındı.