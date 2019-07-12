Kuzey-güney-Türkiye karşılaştırması: Türkiye'de de fiyatlar yüksek

Alış veriş sepeti için bu hafta Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyindeki fiyatları karşılaştırdık. Market ve manav reyonlarında en pahalı bölge olan Kıbrıs’ın güneyi, kasap reyonlarında ise en ucuz…

Kuzey-güney karşılaştırmasında ise adanın her iki yanında da fiyatı en çok düşen meyve bu hafta sultani üzüm oldu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu hafta en büyük indirimi yaz meyveleri gösterdi. Kiraz ve sultani üzüm yanında şeftali, karpuz ve nektarın fiyatları da düştü.

Fehime ALASYA

Bu hafta Türkiye, Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyindeki fiyatları karşılaştırdık. Market ve manav reyonlarında en pahalı bölge Kıbrıs’ın güneyi… Kasap reyonlarında ise en ucuzu güney…

Etin kilosu Türkiye’de 100 TL’ye ulaşırken, Kıbrıs’ın kuzeyinde 73 TL civarında, güneyde ise 50 TL civarında seyretti. Beyaz ette ise Türkiye ucuzlukta başı çekti.

Kıbrıs’ın kuzeyi ile Türkiye arasındaki karşılaştırmada ise özellikle market reyonlarının Türkiye’de daha uygun olduğu görüldü. Birçok ürünlerde fiyatlar yakın rakamlarda seyrederken, kimi ürünlerde uçurum fark gözlemlendi.

Bebek maması, bazı temizlik malzemeleri, nescafe, sıvı yağ, yumurta gibi ürünlerin fiyatları Türkiye’de Kıbrıs’ın kuzeyine göre daha uygun.

Pastörize sütte Türkiye ile Kıbrıs’ın kuzeyi arasında çok büyük bir fark olduğu görüldü. Ülkede 6,10 TL dolaylarında market reyonlarında yer alan 1 Litrelik süt, Türkiye’de 2 TL dolaylarında seyretti.

Bazı meyvelerin dışında özellikle yemeklik sebzelerin Türkiye’de pahalı olduğu dikkat çekti.

Buna göre Türkiye’de 14,95 TL olan fasulye Kıbrıs’ın kuzeyinde 12,50 TL, pancar Türkiye’de 6,95 TL iken kuzeyde 4,95 TL, dolmalık biber kuzeyde 1,75 TL iken Türkiye’de 7,95 TL’ye yer aldı.

Kuzey-güney karşılaştırmasında ise adanın her iki yanında da fiyatı en çok düşen meyve bu hafta sultani üzüm oldu.

Kıbrıs’ın kuzeyinde bu hafta en büyük indirimi yaz meyveleri gösterdi. Kiraz ve sultani üzüm yanında şeftali, karpuz ve nektarın fiyatları da düştü.

Kayısıdan 6 TL’lik çıkış

Kuzeydeki fiyatlarda bu hafta sebze meyve reyonları yüzleri güldürdü. Sadece dört kalemde indirime gidilirken, birçok ürün fiyatı yükseldi.

Kuzeyde en büyük fiyat çıkışı 6 TL ile kayısıda yaşandı. Geçtiğimiz hafta 8,50 TL olan kayısı, bu hafta 14,95 TL’ye çıktı.

En büyük düşüş ise sultani üzümde yaşandı. Sultani üzümün kilosu 18 TL’den 8 TL’ye geriledi.

Geçtiğimiz hafta fiyatı yükselen kiraz, bu hafta eski fiyatına geri dönerek 24,95 TL’ye reyonlarda yer aldı.

Kuzeyde fiyatı düşen mevsim meyveleri çoğunlukta oldu. Kiraz ve sultani üzüm yanında şeftali, karpuz ve nektarın fiyatları da düştü.

Güneyde çiçek lahanası çıktı, üzüm düştü

Kıbrıs’ın güneyinde manav reyonlarındaki fiyatlar bu hafta yükselişe geçti. Birçok sebze ve meyvede fiyatlar arttı.

Güney’deki manav reyonunda en büyük çıkış çiçek lahanasında yaşandı. Geçtiğimiz hafta 10 TL’den alıcı bulan çiçek lahanası bu hafta 18 TL’ye çıktı.

Güneyde en büyük fiyat indirimi ise sultani üzümde oldu. Üzüm bu hafta 31,43 TL’den 22,18’e geriledi.