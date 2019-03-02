Kuzey güney arasında 13 yılda 254 Milyon kwh

13 yılda Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine 185 Milyon kiloWatt saat (kwh) elektrik enerjisi verilirken, güneyden ise 69 Milyon kiloWatt saat (kwh) enerji alındı.

Sözleşmeli şekilde 2016 yılından beridir enterkonnekte olarak çalışan Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki iki elektrik santrali arasında 2006 yılından bu yana toplam 254 Milyon kiloWatt saatlik enerji alış verişi gerçekleşti.

2006 yılından 2018 yılına dek Kıbrıs’ın kuzeyinden güneyine 185 Milyon kiloWatt saat (kwh) elektrik enerjisi verilirken, güneyden ise 69 Milyon kiloWatt saat (kwh) enerji alındı.

2006 yılından 2018 yılına dek her iki bölge arasında toplam 254 Milyon kiloWatt saatlik enerji alış verişi gerçekleşti.

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki 13 yıllık enerji alış verişinde 2006 yılından 2016 yılına dek sadece 2006, 2011 ve 2012 yılları arasında hareketlilik yaşandı. Bu yıllarda kuzey ile güney arasında toplam 208 Milyon kiloWatt saatlik enerji alışverişi gerçekleşti.

2016 yılında yapılan antlaşmayla geçtiğimiz yıla kadar bölgeler arasında toplam 46 Milyon kiloWatt saatlik enerji alış verişi yapıldı.

Son üç yıl içerisinde görülen enerji alışverişindeki seyirde kuzeyden güneye 18 kilovat, güneyden kuzeye ise 28 kilovat elektrik akımı verildi.

Resmi verilerle yıllara göre elektrik alışverişi…

13 yıllık zaman diliminde 2006 yılında 41, 2016 yılında 7, 2017 yılında 11, 2018 yılında 10 kiloWatt saatlik elektrik Kıbrıs’ın güneyinden alınırken, buna karşın; 2011 yılında 139, 2012 yılında 28, 2016 yılında 4, 2017 yılında 8, 2018 yılında ise 6 kiloWatt saatlik enerji de güneye verildiği resmi verilere yansıdı.

KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl: “Her iki taraf için de ciddi avantajları olacak”

Kıbrıslı liderlerin önceki günkü buluşmasından doğan yakınlaşma adımları arasında yer alan elektrik şebekelerinin kalıcı olarak bağlanması ve ‘geçici’ anlaşmaların ortadan kalkacak olmasını YENİDÜZEN’e değerlendiren KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl, enterkonnekte çalışmanın her iki taraf için de ciddi avantajları olduğunu dile getirdi.

Bağlantının durumu, çalışmalar ve bağlantının tarihçesi hakkında da bilgi aktaran Direl, enterkonnekte çalışmanın adanın her iki tarafı için de ciddi avantajları bulunduğuna değindi.

YIL: 2006 2007-2008-2009-2010 2011 2012 2013-2014-2015 2016 2017 2018 GÜNEYDEN ALINAN ENERJİ: 41 - - - - 7 11 10 GÜNEYE VERİLEN ENERJİ: - - 139 28 - 4 8 6

KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl:

“Enterkonnekte çalışmanın her iki taraf için ciddi avantajları var”

KIB-TEK Genel Müdür Yardımcısı Kamil Direl, enterkonnekte çalışmanın her iki taraf için de ciddi avantajları olduğunu dile getirdi. Direl, iki kesim arasındaki elektrik alışverişindeki mevcut durumu anlatarak, varılan uzlaşı sonucunda ne gibi gelişmeler olacağını dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan Direl, şu açıklamalarda bulundu:

“1996 – 2016 Yılları arasında şebekeler ayrı çalıştırılmış sadece yukarıda bağlantının tarihçesinde anlatılan dönemlerde bağlantı kurularak enerji temin edilmiş ve sonrasında şebekeler yeniden ayrılmıştır.

2016 yılı 11 Ağustos tarihinden bugüne kadar iki elektrik şebekesi enterkonnekte çalışmaktadır.

Bu süre içerisinde minimum 10 günlük süre ile maksimum 5 aylık süre için sözleşmeler yapılarak şebekeler enterkonnekte çalıştırılmıştır.

İmzalanan sözleşmelerde güneyden temin edilen aylık 40MWh üzeri miktarlardaki enerji için ödeme yapılıyordu. 40 MW’a kadar kısım için mahsuplaşılıyordu.

Bugün gelinen aşamada Liderler iki şebekenin sürekli ve kalıcı bağlantısı için karar almıştır.

Bu karar sayesinde zaman kısıtlaması ve mahsuplaşılacak enerji miktarı kısıtlaması kaldırılmıştır.

Bundan sonra sözleşme imzalanmak zorunda kalınmayacaktır. Bir iki güne varan elektrik santralleri arıza durumlarında oluşacak enerji akışları mahsuplaşma ile çözülecektir.

Sadece herhangi bir tarafın uzun süreli enerji ihtiyacı oluşması durumunda ticari hususları içeren sözleşmeler yapılacaktır.

Bağlantı kurulduğu günden bugüne kadar geçen zaman içerisinde yaşanan şebeke arızalarına bağlı olarak şebekelerde birtakım iyileştirmeler yapılmıştır. Gelinen aşamada enterkonnekte bağlantısı teknik açıdan güvenli bir durumdadır.”

Faydaları…

“Enterkonnekte çalışmanın her iki taraf için ciddi avantajları vardır. Bunlar sırasıyla;

1- İki şebekenin enterkonnekte çalışması durumunda sistem kırılganlığı azalır, şebeke daha kaliteli ve stabil bir duruma gelir. Enerji kalitesi (frekans ve gerilim) artar.

2- Herhangi bir santralın devre dışı kalması durumunda oluşan güç açığı diğer santrallar tarafından karşılanır ve dolayısıyla tüketicilerde elektrik kesintisi yaşanmaz. Şebekemizdeki en büyük santralımız 60 MW buhar santralıdır. Bir buhar santralının devre dışı kalması durumunda tüketicilerde enerji kesintisi yaşanmaz. Bu olay her iki taraf için de geçerlidir.

3- Şebeke çökme riskini minimize eder.

4- Enterkonnekte çalışmak santralların daha ekonomik çalıştırılmasına imkân tanır. İşletme maliyetlerinde ekonomiklik sağlar.

5- Yenilenebililr enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlar.”

Bağlantının Tarihçesi

“1996 yılına kadar iki şebeke enterkonnekte çalışmıştır. Hatta o güne kadar güney Kıbrıs’tan ciddi miktarlarda enerji temin edilmiştir. İhtiyacın nerdeyse tamamı güney Kıbrıs’tan sağlanıyordu

Buhar santralarımız devreye girdikten sonra kendi enerjimizi kendimiz karşıladık. Güney Kıbrıs enterkonnekte bağlantıyı kopardı.

2006 yılında Buhar santralında yaşanılan bir sorun sonrasında güneyden enerji temin edilmiştir. O dönemde bağlantı enterkonnekte değil, bağımsız bir bağlantı kurulmuş ve yaklaşık 40 milyon kWh enerji temin edilmiştir.

2011 yılında Güney Kıbrıs Vasiliko santralında yaşanan patlama sonrasında güneye enerji verilmiştir. Enterkonnekte bağlantı kurulmuş ve temmuz 2011 den mart 2012 tarihine kadar toplamda yaklaşık 167 milyon kWh enerji Güney Kıbrıs’a verilmiştir.”

Fiziki Bağlantı Durumu

“Şebekeler iki noktadan enterkonnekte çalışmaktadır. Bunlar Haspolat ile Athalasa ve Güneşköy ile Cengizköy arasındaki hatlardır. Şu an itibarı ile mevcut hatlar güvenli ve şu an için yeterlidir.”

“Yeni bir hat devreye alınabilir”

“Zaman içerisinde şebeke bağlantılarının artırılması mümkün olabilecektir. Şöyle ki; Haspolatta ikinci hat bağlantının üçüncü hattı bizim tarafımızdan enerjilendirmeye hazırdır. Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi bu bağlantının gerçekleşmesi için kendi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Bu yıl içerisinde bu hattın da devreye alınması planlanmaktadır.

Ayrıca Mağusa’dan güneye bir bağlantı hattı mevcuttur ancak bu hattın enerjilendirilebilmesi için hem kuzeyde hem de güneyde çalışma yapılması gerekmektedir.”