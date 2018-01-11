Kuzey GSM operatörleri AB’ye şikayet edildi

Kıbrıslı Rum Avrupa Milletvekili Dimitris Papadakis, kuzeydeki GSM operatörlerini Kıbrıs Rum tarafına müdahale etmek, oradaki yabancı turist/ziyaretçileri yanıltarak kendilerine bağlanmalarını sağlayıp roaming ücreti ödetmekle suçladı, konuyu AB Dijital Ekonomi Komiseri’ne şikayet etti. Fileleftheros’un “İşgal Bölgelerinin Şebekeleri Konusu AB’ye” başlıklı haberine göre Papadakis, kuzeydeki GSM operatörlerinin, Yeşil Hat civarlarında bulunan turistlerin cep telefonlarına müdahale ederek, kendi servislerini kullanmalarını sağlayıp roaming ücreti aldıklarını öne sürerek Avrupa Dijital Ekonomi Komiseri Marika İvanova Gabriel’e, konudan haberdar olup olmadığını sordu. Gabriel ise Papadakis’e verdiği yazılı cevapta, roaming kurallarına göre servis sağlayıcılarının, müşterilerini, roaming durumuna girdikleri anda uyarmakla, gerekli fiyatlandırma ve vergi bilgilerini iletmekle yükümlü olduklarını kaydetti. Gazete Gabriel’in cevabından, bu uygulamayı yapanların “Türkiye’deki GSM operatörlerinin yan kuruluşları oldukları için” sözü edilen bilgilendirmeyi yapmadıklarının algılanmadığının anlaşıldığını yazdı.