Kuyumcuda "Fare Kapanı" operasyonu
Mağusa, Girne ve Alsancak ta çok sayıda ev açarak yüklü miktarda mücevher ve çeşitli eşyalar çaldıkları tespit edilen biri kadın 5 kişi suçüstü yakalandı
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Devrim DEMİR
Mağusa, Girne ve Alsancak ta çok sayıda ev açarak yüklü miktarda mücevher ve çeşitli eşyalar çaldıkları tespit edilen biri kadın 5 kişi, polisin kuyumcuda gerçekleştirdiği "fare kapanı" operasyonu sonucu suçüstü yakalandılar. Zanlılar sabah saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkarılırken itirafları dikkat çekti. Suçu aç oldukları ve devletin kendilerine bakmadığı için işlediklerini iddia eden zanlılar aleyhinde 2 gün tutukluluk emri alındı.
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