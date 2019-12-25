Kuyumcuda "Fare Kapanı" operasyonu

Devrim DEMİR

Mağusa, Girne ve Alsancak ta çok sayıda ev açarak yüklü miktarda mücevher ve çeşitli eşyalar çaldıkları tespit edilen biri kadın 5 kişi, polisin kuyumcuda gerçekleştirdiği "fare kapanı" operasyonu sonucu suçüstü yakalandılar. Zanlılar sabah saatlerinde Girne’de mahkemeye çıkarılırken itirafları dikkat çekti. Suçu aç oldukları ve devletin kendilerine bakmadığı için işlediklerini iddia eden zanlılar aleyhinde 2 gün tutukluluk emri alındı.