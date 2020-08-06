“Kuyulara kaldık”

Fehime ALASYA

Su Temin Projesi’nde yaşanan sıkıntı nedeniyle eskiye dönüldü, birçok belediye su kuyularını aktif hale getirerek ihtiyacını karşılama yoluna gitti.

Yaz dönemi artan su ihtiyacına bağlı su sıkıntısı üzerine bir de Su İşleri Dairesi, 3 gün boyunca ülke genelinde su kesintisi yapılacağını duyurdu, belediyeler harekete geçti. Kimi belediye Su Temin Projesi öncesinde var olan mevcut su kuyularını aktif hale getirme kararı alırken, kimi belediyeler de su tankeri ihtiyacı olan vatandaşların talebini karşılayacağını açıkladı.

Belediyelerin dünkü gündemine oturan ‘su temini sıkıntısı’, daha ilk günden belediyeleri gerdi. Üç günlük kesintisi nedeniyle bölgelere yapılan su dağılımında sıkıntı yaşanacağını öngören bazı belediye başkanları, vatandaşı tedbirli olma konusunda uyarırken, gün boyu alternatif çözümler üretebilmek için çalıştığını kaydetti.

Yerel kaynaklara yönelerek bir nebze de olsa su sıkıntısını çözmeye çalışan bazı belediyeler, bölgenin günlük su kullanımını yarından itibaren karşılamakta zorlanacağı düşünüyor.

Su Temin Projesi öncesinde var olan mevcut su kuyularını aktifleştirme kararı alan birçok belediye, bölgede yaşanan su sorununu asgariye indirmek için yer altı kaynaklarının yeniden çalıştırıldığını açıklarken, buna karşın yine de yeterli olmayacağı görüşünde.

Su İşleri Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Su Temin Projesi kapsamında Geçitköy Barajı ve Pompa Tesisleri’nde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme (revizyonlar) çalışmaları nedeniyle dünden itibaren 8 Ağustos’a kadar 3 gün boyunca ülke genelinde su kesintisi yapılacağı duyurulmuştu.

Çalışmalarda su borusu koptu, 3 bölge zaten sıkıntılı…

Lapta, Alsancak ve Girne bölgesinde, ‘Alsancak – Lapta Çevre Yolu’ndaki çalışma nedeniyle bölgedeki su borusunun kopması nedeniyle, ilgili üç belediye de 10 gündür su sorunu yaşıyor. YENİDÜZEN’e konuşan belediye başkanları, barajdaki tadilattan önce de su sıkıntıları bulunduğunu anlatarak, çalışmaların uzaması halinde büyük sorunlarla karşı karşıya kalacaklarını işaret etti.

Bölgelerde dönüşümlü su akışı sağladığını dile getiren başkanlar, yerel kaynakların yetmediğini de kaydetti.

BELEDİYELER ÇÖZÜM İÇİN ‘SU KUYULARINA’ YÖNELDİ

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ:

“Eskiye geri döndük, yerel kaynaklara yöneldik”

Yerel kaynaklara yönelerek eski günlere geri döndüklerini anlatan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bölgedeki bazı noktalarda sıkıntı yaşayacaklarını ifade etti.

Aktuğ, “Önceden hazırlık yaptık, önlem aldık ama önemle alamadığımız bazı noktalar var. Akdeniz ve Tepebaşı köyü gibi, Çamlıbel’de de yaşıyoruz ama bu yerel kaynak ile çözülecek. Diğer iki noktada ise sıkıntı yaşayacağız. Su dairesi ile birlikte formül üretmeye çalışıyoruz. Biz su dağıtımıyla görevliyiz, su sağlayıcı su dairesidir, biz dağıtımını yapıyoruz. Yerel kaynakları ne kadar aktif duruma getirilirse o kadar çok dağıtım yaptığımız noktalar artar. Eskiye geri döndük, yerel kaynaklara yöneldik. Bunun da Su Dairesi’nin katkısıyla yaptık.” dedi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu:

“Kuyulara yöneldik, vatandaşın su talebine tanker ile cevap vereceğiz”

Bugünden itibaren yerel kaynaklara yöneleceğini ifade eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, bazı bölgelerde bu sabah kuyulardan su aktarımı yapaklarını kaydetti.

Kuyulardaki suyun, bölgede günlük harcanan suyun yarısı kadar olduğun ve yetersiz olduğunu anlatan Sadıkoğlu, mevcut kuyu sularının tahlillerini yapıldığını anlattı.

Sadıkoğlu, “Yaz dönemi olduğu için hafta sonu plaj bölgesinde olan yoğunluktan korkuyoruz ama en iyi ihtimalle bazı yerlere iki günde bir veya üç günde bir su verilecek. Kuyulardan aldığımız ve dağıtım için bağlantısı bulunmayan su ile de vatandaşın ihtiyacına tanker ile cevap vereceğiz. İnşallah bu 3 günlük süreç çok fazla uzamaz.” ifadelerini kullandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü:

“Birkaç kuyumuzu devreye koymamıza rağmen sıkıntı yaşayacağız, 10 gündür bu sorunla uğraşıyoruz”

Alsancak – Lapta Çevre Yolu’ndaki çalışmalar nedeniyle, su borusunu takip eden bağlantının, bayramdan önceki gün koptuğunu anlatan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bu nedenle bölgeye 10 gündür düzensiz su aktarımı yapıldığını anlattı. “Zaten sıkıntı yaşıyorduk, gün ise barajdaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kesinti olunacak dendi. Ama biz bayramda da bu sıkıntıyı yaşamıştık.” dedi.

Kablonun kopması, akabinde de barajın bakıma alınmasının Girne Bölgesi’ni bu sürede zora sokacağını ifade eden Güngördü şöyle devam etti:

“Sıkıntı yaşayacağız, elimizdeki suyu nasıl adaletli bir şekilde dağıtabiliriz diye çalışıyoruz. Öncesinde biter mi diye de Su Dairesi ile temas halindeyiz. Bazı bölgelerin su sıkıntısı yaşayacağını öngörüyoruz. TC’den su geldikten sonra belli bölgelerde yerel kaynakların su depoları devre dışı kalmıştı, yeniden devreye girmesi çok kolay bir iş değil. Bu nedenle kuyulardan faydalanmamız çok zor, 2-3 günlük süre alır. Yerel kuyulardan yeniden şebekeye verilmesi için zaman ihtiyacımız var. Kapasitesi az olan birkaç kuyumuz var, yine de devreye koyacağız. Bu dönemde otellerin ful kapasite olmaması eskisi gibi korkunç su tüketimimizin olmaması biraz avantajımıza oldu. Birkaç kuyumuzu devreye koymamıza rağmen sıkıntı yaşayacağız.”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser:

“Yerel kaynakların önemini bir kez daha anladık”

Yerel kaynakların öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade eden Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, bölgedeki kuyuların yetersiz olduğunu dile getirdi.

Ataser, bu üç günlük süreçte su sıkıntısının artacağını kaydederek, yol yağım çalışması nedeniyle zaten bir haftayı aşkın süredir su sorunuyla boğuştuklarını dile getirdi.

Ataser, “Şimdi çalışamadan dolayı üç gün su kesildi, ondan önce de bayramda boru hattında sıkıntı olduğu için sorun yaşamıştık. 15 gündür bölgede su sıkıntısı yaşıyoruz. Yerel kaynaklarımız tüm bölgenin ihtiyacını görmez. Bölgemizde daha fazla kuyu olsaydı bu sorunu yaşamayacaktık. Bölge bölge 3-4 günde bir su veriyoruz. Yerel kaynakların önemini bir kez daha anladık. Bu kaynakları korumak zorundayız. 2016 yılında kuyu açmak istedik ama izin verilmedi. Açsaydık şu anda daha iyi durumda olacaktık.” dedi.