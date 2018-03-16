Kuvvetli rüzgar bekleniyor

Hava sıcaklığı hafta boyunca 23-26 derece dolaylarında, pazar sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren bir haftalık sürede bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava hafta boyunca az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimler ve sahillerde genellikle 23–26 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, yarın Güney ve Batı, diğer günlerde ise Güney ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.