'Kutuplaşma bitsin' mesajı

CTP – UBP görüşmesi yaklaşım yarım saat sürdü, görüşme sonrası Ersin Tatar ve Tufan Erhürman birlikte basın karşısına geçti. İki başkanın da ‘toplumdaki kutuplaşma ve gerginlik sona ersin’ mesajı dikkat çekti.

Tatar: “Önemli olanın toplumdaki kutuplaşmayı önlemek”

Ersin Tatar seçimde gösterdiği başarıdan dolayı Erhürman’ı tebrik etti, gösterdiği yakınlıktan ötürü teşekkür etti. Önemli olanın toplumdaki kutuplaşmayı önlemek olduğuna vurgu yapan Tatar, Cumhurbaşkanlığı makamını sadece müzakereci makamı olmadığını ifade etti. Bu makamın hükümetlere yardımcı olabilecek noktada, toplumu ileriye taşımakta çok önemli bir rolü olduğuna işaret eden Tatar, toplumdaki kutuplaşmanın önüne geçilmesinin önemini yineledi.

Tatar, tüm sıkıntılara rağmen kucaklaşmanın öneminin görüldüğünü kaydetti.

Erhürman: “UBP ve CTP fikir ayrılıklarına karşın, en köklü iki parti”

Tatar’ı kutlayan Erhürman, UBP ve CTP’nin fikir ayrılıklarına karşın bu ülkenin en köklü iki partisi olduğuna işaret etti, temel hedefin de toplumdaki kutuplaşmayı, gerginliğin önlenmesi olduğuna vurgu yaptı.

Toplumun birlik içerisinde, sorunların aşılmasına yönlenmesi gerekliliğine işaret eden Erhürman, Tatar’a ikinci turda başarılar diledi.