Kutlu Evren bu, netekim!

Barbaros Şansal'ın sınır dışı edilmesiyle ilgili Kutlu Evren'in yaptığı açıklama hem hukuk literatürüne hem de demokrasi ve insan hakları literatürüne girebilecek kadar "olağanüstü" (!) niteliğe sahip bir açıklamadır.

Bir kere hukukçu arkadaşlarımız da dikkat çekti; Bakan, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6.C maddesine dayanarak Barbaros Şansal'ın sınır dışı edildiğini söyledi.

İyi de Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası'nın 6.C diye bir maddesi yok!

Bunu bırak, ilk olarak "sınır dışı" nedeni olarak açıklanan "uyuşturucu" suçu ile ilgili de bir gerekçe yok.

Evren diyor ki "KKTC'nin hoşgörülü ve özgürlükçü yapısından faydalanıp, Kıbrıs Türk halkının tolerans sınırlarını zorlayarak Anavatan Türkiye'ye aşırı ifadelerle dil uzatmasına hükümet olarak müsamaha etmemiz mümkün değildi”

Yani ortada uyuşturucu suçu yok!

Peki ne var o zaman?

Düşünce suçu!

Fikir suçu!

* * *

Peki sayın bakan can alıcı soru şu: “KKTC” diye adlandırdığınız bu toprak parçasında Türkiye'ye hakaret eden ve KKTC vatandaşı olmayan herkes bundan böyle sınır dışı mı edilecek?

Bu mudur sizin hukukunuz?

Bu hassasiyetiniz sadece "TC" için mi geçerli?

Örneğin ben Tayland'a hakaret edersem beni oraya gönderecek misiniz?

Ya da şöyle sorayım, KKTC denen bu yapının mahkemeleri, yargı sistemi yok mu?

Sizler, polis gücünü de kullanarak insanları yaka paça alır ve başka bir ülkenin apronunda bulunan kurtların önüne mü atarsınız?

Kıbrıslılara sosyal medyada hakaret eden TC menşeli gazeteci kılıklıları da alıp KKTC mahkemelerine teslim edin o zaman!..

Madem ki bu kadar hukuka düşkünsünüz, bakın sosyal medyada yarattığınız küfürbaz havaya!

Bakın ve gurur duyun hortlattığınız bu çirkin rüzgara.

Bakın, bakın ve övünün bu çirkefe bir ot daha ektiğiniz için…

Yazıklar olsun size.

Bu yarım adanın TC'nin bir alt yönetimi olduğunu dünyaya yeniden ilan ettiniz.

Tebrikler size.

Bizi dünya aleme defa defa rezil ettiğiniz için tebrikler (!)

UBP ödeyecek-miş!

Dün sosyal medyada sıkça tartışıldı.

8 Ocak 2017'de liderler görüşmesi ile başlayacak, 12 Ocak 2017'de "BEŞLİ KONFERANSA" dönüşecek CENEVRE ZİRVESİ'nde UBP adına kalabalık bir heyetle katılacak olması "seyahat masraflarını kim karşılayacak" sorusunu gündeme getirdi.

Kimler yok ki listede?

Zirveye UBP adına aralarında eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun müzakere heyetindeki Osman Ertuğ, Ergun Olgun ve Oğuzhan Hasipoğlu yanında Dışişleri Bakanı UBP milletvekili Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı’nın da katılacağı gündeme geldi.

Basında 15 olarak yer alan ancak bazı UBP kaynaklarınca 18 olarak belirtilen heyetin seyahat ve konaklama masraflarını kimi karşılayacağı ise bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından "mecliste temsil edilen siyasi parti liderlerine" yapılan Cenevre davetinde sadece siyasi parti başkanlarının masraflarının Cumhurbaşkanlığı'nca karşılanacağı belirtiliyor.

Bu durumda "UBP adına" zirveye gidecek olan kalabalık heyetin masraflarının devlet olanakları tarafından karşılanacak olduğuna dair iddialar partiler arasında ‘fırsat eşitliği’ tartışmasını da gündeme taşıdı.

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YENİDÜZEN'e bilgi veren üst düzey bir kaynak "Eğer UBP'nin bu kalabalık heyetinin masrafları devlet tarafından ödenecekse; ki öyle olduğu anlaşılıyor, diğer siyasi partilere de böylesi bir hak tanınacak mı? Diğer siyasi partiler de kendi kalabalık heyetlerini devlet olanaklarını kullanarak Cenevre'ye taşıyabilecek mi?" diye soruyor, haklı olarak.

Hükümetin siyasi partilere "kalabalık katılım için" fırsat sağlayıp sağlamayacağını sorgulayan siyasi kaynaklar "Devlet sadece bir partinin olanaklarını tek bir parti için kullanamaz. Eğer UBP böylesi bir heyetle orada olmak istiyorsa heyetinin masraflarını partisinin kaynakları kullanılarak karşılamalı" diye konuştu.

Telefonla ulaştığım UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz söz konusu zirveye UBP adına katılacak olanların masraflarının parti tarafından karşılanacağını, "resmi görevi bulunanların" devlet tarafından karşılanacağını ifade ediyor.

"Resmi görevi bulunanları" Başbakan, Dışişleri Bakanı olarak nitelendiren Oğuz, heyetin içeriği ile ilgili henüz netlik olmadığını ancak Oğuzhan Hasipoğlu'nun UBP adına zirvede olacağını kaydediyor.

Bakalım Dursun Oğuz'un dediği "UBP ödeyecek" iddiası ne kadar gerçek olacak?

Zira bu iddiayı belgelerle kanıtlamak da UBP'ye düşecek.

Göreceğiz.