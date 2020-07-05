Kutlu Adalı’yı özlemle anıyoruz

Bir yaz gecesiydi, aylardan temmuzdu, temmuzun altısı.

Evinin önünde bir araba, birkaç el silah sesi ve yol ortasında bir yazar…

Kutlu Adalı katledildi.

Tam da o günlerde, Kutlu Adalı’nın YENİDÜZEN’deki ‘Sopa ve Sıpa’ başlıklı makalesi konuşuluyordu.

“Anavatan- Yavruvatan” politikasından vazgeçmeliyiz. Bu politikanın ruhunda acındırma vardır, acizlik vardır, sızlanma vardır, dilenme vardır, tembellik vardır, kolaycılık vardır. Ananın memesindeki sütü, emme basma, tulumba gibi emerek sömürme vardır, muhtaçlık vardır, boyun eğme vardır, şamar vardır, tokat vardır, tekme vardır, baskı vardır, sopa vardır, ama kişilik, kimlik, gurur, onur yoktur.

…

“İnsan Anavatan–Yavruvatan politikasına yattı mı politika, siyaset üretemez, kültürü de yok olur, toplumsal yapısı da, kendine özgü yasaları, kuralları, tüzükleri giderek yok olur, Anavatan hukukuna teslim olur. Köylüsünden askerine, manavından memuruna, öğrencisinden öğretmenine, polisinden aşçısına, bakkalından bankacısına, makinistinden işçisine, hacısından hocasına gazetecisinden gazetesine, adi suçlusundan mali suçlusuna devletin yapısı değişir.”

…

“Bu politikanın altında ezilen halk sesini çıkaramaz, özgürlüğünü, bağımsızlığını, kimliğini, kişiliğini göremez olmuştur. Şairler bile Anavatan edebiyatı içinde eriyip gitme zaafına düşmüşlerdir.”

…

“Anavatan–Yavruvatan” söyleminin cazibesine pek kapılmayınız.

Yavru elden gitmiştir, ortada artık Ana vardır. Ana bu, döver de, sever de!”

Kutlu Adalı, Kutlu Adalı Vakfı ve Yenidüzen gazetesi tarafından 6 Temmuz Pazartesi saat 10.00’da mezarı başında anılacak. Basın-Sen'in 'Kutlu Adalı Basın Ödülleri' gecesi de 19.30'da Büyük Han'da yer alacak.

24’üncü yıldönümü



6 Temmuz 1996’ta katledilen Kıbrıslı araştırmacı – şair, YENİDÜZEN’in unutulmaz yazarlarından Kutlu Adalı’yı saygı ve özlemle anıyoruz.