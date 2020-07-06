Kutlu Adalı'ya özlemle...
Kıbrıslı araştırmacı – şair, YENİDÜZEN’in unutulmaz yazarlarından Kutlu Adalı ölümünün 24. yıldönümünde kabri başında anılıyor.
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Kıbrıslı araştırmacı – şair, YENİDÜZEN’in unutulmaz yazarlarından Kutlu Adalı ölümünün 24. yıldönümünde kabri başında anılıyor.
Lefkoşa’daki evi önünde 6 Temmuz 1996’ta katledilen Kutlu Adalı, saygı ve özlemle anılıyor.
Kutlu Adalı Vakfı ve YENİDÜZEN gazetesi tarafından düzenlenen tören Adalı’nın Lefkoşa Mezarlığındaki kabri başında yapılıyor.
Anma törenine Kutlu Adalı'nın eşi ile çocukları, YENİDÜZEN ailesi temsilcileri ve sevenleri katıldı.
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