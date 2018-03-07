Kutlu Adalı Basın Ödülleri 23 MART'TA

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Kutlu Adalı Basın Ödülleri’nin verilme tarihinin 15 Mart’tan 23 Mart’a ertelendiğini duyurdu.

Sendikanın yazılı açıklamasında, ödül töreninin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Pazartesi başlayacak ve 21 Mart’ta tamamlanacak 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa tasarısı görüşmeleri nedeniyle ertelendiği, basının bu sürede yoğun mesai harcayacağının göz önünde tutulduğu belirtildi.

Kutlu Adalı Basın Ödülleri, 23 Mart Cuma akşamı Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde olacak ve saat 20.00’de başlayacak.

Sendika dünkü açıklamasında ödül töreninin 15 Mart’ta Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Lokali’nde olacağını duyurmuştu.

