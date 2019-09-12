Kuşlar yandı, evler zarar gördü

Patlamalar Çatalköy’de de zarara neden oldu. Doğa Evleri Sitesi’nde bazı evlerin duvarları ciddi hasar görürken, kuşlar da yanarak can verdi.

Dün gece patlamalar sırasında büyük panik ve korku yaşadıklarını aktaran bölgeliler, günün ağarması ile ortaya çıkan manzaradan duydukları şaşkınlığı da belirtti. Bölge sakinleri bahçelerin de şarapnel parçalarının yanı sıra ölü kuşlarla da karşılaştı.

Site sakinleri siteye 3 parça şarapnel düştüğünü polisin gelip bu parçaları aldığını belirtti.

Dün gece saat 02:00 gibi siteyi boşaltıp Karakum’da bir otoparkta bekletildiklerini ifade eden bölgeliler, sabah saatlerinde kontrollü olarak evlerine döndüklerini de aktardı.

Fotoğraflar: Devrim DEMİR