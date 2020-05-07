Kusios: “Kapıları biz kapatmadık”

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kıbrıs’ın güneyinde çalışan Kıbrıslı Türkler konusunda açıklama yaptı.

Rum basınından Alithia gazetesinin “Sınır Kapılarını Biz Kapatmadık - Hükümet Kıbrıslı Türklerin İtirazlarına Yanıt Veriyor” başlıklı haberine göre, Rum hükümetinin, güneydeki işletmelerde çalışan Kıbrıslı Türk çalışanların işlerine gidebilmeleri için gerekli koşulların oluşması durumunda, coronavirüsün yayılmasının önlenmesi ile sağlık tedbirleri konusunu ele alacağını söyleyen Kusios, tüm geçiş kapılarından geçişleri yasaklayanın Kıbrıs Türk tarafı olduğu iddiasında bulundu.

Konunun şu an hüküm süren koşullardan ötürü ele alınmadığını dile getiren Kusios, Kıbrıslı Türk çalışanların güneydeki işlerine gidebilme olanakları olması durumunda, bazı kararlar almak için konuyu ele alacaklarını belirtti.

Kusios “ancak ben sağlık ve coronavirüsün yayılmasının önlenmesi konusunun dışında başka bir konu görmüyorum” ifadesini kullandı.

Rum hükümetinin 4 geçiş noktasının işleyişini askıya aldığını, diğer 5 noktasının ise açık kaldığını ifade eden Kusios, Kıbrıs Türk tarafının ise bütün kapılardan geçişleri yasakladığını ve yasaklamalara diplomatlar ile BM’nin de dahil olduğunu söyledi.

Kusios sözlerini kısaca şöyle sürdürdü:

“(Kıbrıs Türk tarafınca) geçiş kapılarından geçişlere izin verecek olan koşullar oluştuğu zaman, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından da benzer kararlar alınacaktır. Sağlık Bakanlığının, coronavirüsün yayılmasıyla ilgili kısıtlayıcı önlemler alınması konusunda bazı görüşlere sahip olması muhtemeldir. Ancak bu aşamada, konu anlayacağınız üzere tartışılamaz, çünkü diğer taraf tüm geçiş noktalarından geçişleri engelledi.”

Kıbrıs Cumhuriyeti Çalışma Bakanlığının planlarına dahil edilen Kıbrıslı Türk çalışanlara ödeneklerinin verilmesi konusunda ise Kusios, güneydeki bankalarda hesapları olan kişilere paralarının yatırıldığını dile getirdi.

Kusios, hesabı olmayan kişiler içinse çek çıkarıldığını ve bunların Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla gönderildiğini belirtti.

Bahse konu Kıbrıslı Türk çalışanların işlerine gidememeleri ve işten çıkarılmaları olasılığı konusundaki bir soruya ise Kusios, Çalışma Bakanlığı planları kapsamında oldukları sürece, bu kişilerin işten çıkarılamayacağını söyledi.

Kapıları ne zaman açılacak?

Geçiş kapılarının ne zaman açılacağının kendisine sorulması üzerine ise Kusios, Rum hükümetinin dört geçiş noktasının faaliyetlerini askıya aldığını ve beş geçiş noktasının açık olduğunu addettiğini iddia etti.

Kusios sözlerinin devamında “diğer taraf tüm geçiş noktalarını kapadı” diyerek, geçiş kapılarının tümünün açık olduğu coronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin öncesindeki düzene ne zaman geri dönülebileceği konusundaki bir soruya ise “bunu kimsenin öngöremeyeceği” yanıtını verdi.

Bunun coronavirüs salgını gelişmeleriyle tam anlamıyla iç içe geçmiş olduğunu dile getiren Kusios, coronavirüsü salgınının meydana getirdiği problemlerin haricinde, Rum hükümeti açısından tüm geçiş noktalarının yeniden faaliyete geçmemesi için herhangi bir sebep olmadığını sözlerine ekledi.

İşveren ve sanayiciler federasyonu

Kıbrıs Rum İşveren ve Sanayiciler Federasyonu (OEV) Genel Müdürü Mihalis Andoniyu ise konuyla ilgili açıklamasında, sağlık protokollerinin sıkı bir şekilde uygulanmasıyla, bu çalışanların (hiç kimsenin sağlığı tehlikeye atılmadan) işinin kolaylaştırılması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Güneyde çalışan Kıbrıs Türk çalışanlarla ilgili komitenin üyelerinden Kamil İncirlili de, Kıbrıs Rum Haber Ajansına yaptığı açıklamada, güneydeki işlerine gidemeyen tüm Kıbrıslı Türk çalışanların endişe ve belirsizlik hissetmekte olduklarını kaydetti.

Fileleftheros gazetesi de “Sınır Kapılarının Açılması İçin Başkana Baskı Yapıyorlar - Sınır Kapılarıyla İlgili Baskı” başlıklı haberinde, Rum Solcu İşçi Federasyonu (PEO)’nun, güneyde çalışmakta olan Kıbrıslı Türk çalışanlar konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in şahsi müdahalesini istediğini yazdı.

PEO Genel Sekreteri Pambos Kiritsis’in gönderdiği bir mektupla Anastasiadis’in konuya şahsen müdahale etmesini istediğini ileten gazete, Kiritsis’in, meselenin Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından olumlu bir şekilde çözüme kavuşturulmasının, bahse konu çalışanların aynı zamanda genel olarak Kıbrıs Türk toplumunun “Kıbrıs Cumhuriyetine” olan güvenini güçlendireceğini söylediğini ekledi.

Dev-İş Başkanı Koral Aşam da açıklamasında, Kıbrıslı Türk çalışanlarla ilgili ekonomik problemin henüz çözülmediğini ve hakları olan paraların henüz çalışanlara ulaşmadığını dile getirdi.

Politis gazetesi ise “Geçişler Baş Ağrısı” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta çalışmakta olan Kıbrıslı Türk çalışanların taleplerinin yakın zamanda yerine getirilmesinin zor olacağını yazdı.

Güneydeki OEV ve PEO sendikalarının, Kıbrıslı Türk çalışanların yakın zamanda işlerine dönebilmeleri için bir yol bulunmasını istediklerini yazan gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise meseleden tam anlamıyla haberdar olduğunu ve önümüzdeki dönem içerisinde yetkili bakanlarla olası çözümleri ele almasının beklendiğini haber verdi.

Haravgi gazetesi de “Kıbrıslı Türk Çalışanların Geri Dönememesinden Dolayı İşletmelerde de Ciddi Problemler” başlığıyla yayımladığı haberinde, Kıbrıslı Türk çalışanların Güney Kıbrıs’taki işlerine dönememesinin, özellikle inşaat sektörü olmak üzere yüzlerce işletmede problemlere neden olduğunu yazdı.