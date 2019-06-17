"Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" tanıtılıyor

Tamer Öncül ve Maria Siakalli tarafından hazırlanan üç dilli (Türkçe /Yunanca /İngilizce) "Kuşaktan Kuşağa Kıbrıs Şiiri" Baranga Yayınları tarafından yayımlandı. Fikret Demirağ ve Niki Marangu anısına hazırlanan Şiir Seçkisi, uzun bir süreç ve yoğun emek sonucu okurla buluşuyor.

"Farklı kuşaklardan (Günümüz Türkçe ve Rumca yazan) şairlerin, “çağdaş şiir coğrafyası”ndaki varlıklarına; kültürel ve poetik benzerlik ve ayrışmalarına tanıklık edebilecek bir eser yaratmak" amacı güdülerek hazırlanan seçkinin tanıtımı 19 Haziran 2019 Çarşamba, saat 19.00'da Arabölge'deki Fulbright Merkezi'nde gerçekleştirilecek.