"Kurulacak hükümet çevre konusuna önem vermeli"

Çevre Mühendisleri Odası, Pazar günü yapılacak Erken Genel Seçimleri'nin sonrasında kurulacak hükümetin çevre konusunda duyarlı ve yasalara uygun olacak bir hükümetin kurulmasını temenni etti.

Odadan yapılan açıklama şu şekilde;

"Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün söylediklerine karşılık vermek bizler için ne kadar üzücü bilemezsiniz. Ortada Karpaz’ın doğal ve tarihi mirasını koruyan birçok yasa ve karar var. Korumak isteyen için emirnameden tutun, özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş olması, yasa ile milli park ilan edilmiş olmasına kadar birçok yöntem ve yasal dayanak bulunmaktadır.

Çevre Mühendisleri Odası planlı ve sürdürülebilir gelişmeye karşı değildir. Ciddiyetle konuşulması ve tartışılması gereken birçok önemli çevre sorunumuz vardır. 90’ların ortasından itibaren defalarca kez seçilen milletvekilleri, belediye başkanları oldu ve bazıları yine aday olarak karşımıza çıktı veya çıkmaya hazırlanıyor. 2007 yılında Çevre Etki Değerlendirme raporu olmadığı halde hükümet Zafer Burnuna kadar elektrik götürmüştür. Girne’nin tarihi ve doğal yapısı bitti, trafik kaosa dönüştü. Mağusa kenti, Mağusa-İskele sahil şeridi hızla Girne’ye benzeme yolunda ilerlemektedir. Lefkoşa’dan başka doğru düzgün atık su altyapısı olan kentimiz yoktur. Beşparmak dağları kontrolsüz ve plansız taş ocakçılığı nedeniyle savaş alanına benzedi. Girne’de yıllardır denize lağım akıtılıyorken, şimdi “Girne’ye imar planı yapacağız” deniyor.

7 Ocak 2018’de yapılacak olan genel seçimlerden sonra oluşacak olan yeni meclisin çevre konusunda daha duyarlı ve yasalara uygun şekilde çalışan bir hükumet doğurmasını temenni ederiz."