Kurtuluş İlkokulu sevgiyle büyütüyor

Dila ŞİMŞEK

Kurtuluş İlkokulu, 1975’te Güzelyurt’ta kurulmuş bir ilkokul olarak, birçok öğrenciye eğitim veriyor. 250 öğrencisi ve 21 öğretmeni bulunan okul, oldukça büyük bir alana sahip.

Okul Müdürü Filiz Boyoğlu, çok severek yaptığı mesleğinde, 24 sene boyunca öğretmenlik yaptığını söyleyerek “Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım. Öğretmenlik sevgi demektir, öğrencilerimize de bunu yansıtıyoruz” diyor. Okulda 13 sınıf olduğunu ve bunların 12’sinde akıllı tahta olduğunu kaydeden Boyoğlu, “Tabii ki bu teknolojinin nasıl kullanıldığı da çok önemli. Biz elimizdeki imkanlardan en iyisini çıkarmayı amaçlıyoruz” şeklinde konuşuyor. Ülke şartlarına göre bir sınıfta ideal sayıda öğrencisi olduğunu söyleyen Boyoğlu, her sınıfın 23’ten fazla öğrencisinin olmadığını da ekliyor. İki resim odası, bir İngilizce odası, Satranç odası, açık kütüphane, basketbol sahası, halısaha ve bir müzik odası olduğunu belirten Boyoğlu, “Müzik odası tam donanımlı diyebiliriz… Arayabileceğiniz her enstrüman bulunmaktadır. Bateriden piyanoya, kemandan farklı vurmalı aletlere kadar birçok müzik aletimiz var” diye konuşuyor. Boyoğlu, çocukların eğitimi için onların sıkılmaması ve eğlenerek öğrenmeyi vurgulayarak, okulun ve okul aile birliğinin imkanları ile iki park yapıldığını ifade ediyor. Okuldaki birinci ve ikinci sınıflara, İngilizce dersleri ve satranç derslerinin de verildiğini söylüyor.

“Okul öğretmenlerimiz çok nitelikli”

Müdür Filiz Boyoğlu, okul öğretmenlerinin oldukça hassas, özenli ve nitelikli olduğuna değiniyor. “Çocuklara bireysel olarak yaklaşıp, onların gelişimini takip eden, çok iyi öğretmenlerimiz var. Bu konuda kendimizi çok şanslı hissediyoruz” diyor. Mesleğine hep bir ‘anne’ gözü ile baktığını kaydeden Boyoğlu, mesleği yöneticilik veya iş olarak değil, çok severek yaptığı ve kendisini adadığı bir alan olarak gördüğünü anlatıyor. “Amacımız nitelikli, iyi bireyler yetiştirmek” diye ekliyor.

Öğretmen Semra Çağlı: “Ben bu okulun, ilk öğrencisiydim”

“Ben bu okulun, ilk öğrencisiydim. Bu okul 1975’te kurulduğunda, okula kaydolan ilk çocuk bendim. Okul numaram da 1’di. Annem de okulda hademe olduğu için yıllarca bağım hiç kopmadı, mezun olduktan sonra da devamlı gelirdim. Buradaki öğretmenlerin bana ilgi ve sevgi ile yaklaşması, sonraki okullarımdaki tüm öğretmenlerimle iletişimimin iyi olması bana bu mesleği aşıladı. Şimdi ise, tam 29 senedir bu okulda öğretmenlik yapıyorum. Bu okulda büyüdüm diyebilirim. Öğrencilerimle iletişimimde onlara sevgi ile yaklaşırım. Öğrencilerin bireysel gelişimini de takip ederim. En büyük amacım onların okula severek gelmesidir.”

Öğrenciler ne dedi?

Pembe Melek Sakaoğlu: “Veteriner olmak istiyorum”

“Ben beşinci sınıfım. Büyüyünce veteriner olmak istiyorum. Ortaokulda ise TMK’ya gitmeyi düşünüyorum… Aynı zamanda sporcuyum ve atletizm ile uğraşıyorum.”

Ayşe Akmandor: “En sevdiğim ders İngilizce”

“Ben iki senedir bu okuldayım. Mezun olunca da Şehit Turgut okuluna gideceğim. En sevdiğim ders ise İngilizce.”

Helin Zaim: “Atletizm sporu ile ilgileniyorum ve büyüyünce de eğitmen olmak istiyorum”

“Ben beşinci sınıfım ve mezun olunca TMK’ya geçmek istiyorum. Atletizm sporu ile ilgileniyorum ve büyüyünce de eğitmen olmak istiyorum.”

Erdem Hırka: “Büyüyünce yazılım mühendisi olmayı istiyorum”

“Ben beşinci sınıfım ve mezun olmak üzereyim. TMK’ya veya TED’e gitmeyi hedefliyorum. En sevdiğim ders matematik ve büyüyünce yazılım mühendisi olmayı istiyorum.”

Osman Ayhan Trahonlu: “En sevdiğim ders matematik”

“Ben futbolcuyum. Beşinci sınıfa gidiyorum ve mezun olmak üzereyim. En sevdiğim ders ise matematik.”