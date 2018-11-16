Kurtuluş Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatılacak
Girne Kurtuluş Caddesi’nde Beylerbeyi Işıkları ile Doğanköy Selvili Sokak girişi arasında pazar günü 08.00-20.00 saatleri arasında kanalizasyon çalışması yapılacak
A+A-
Girne Kurtuluş Caddesi’nde Beylerbeyi Işıkları ile Doğanköy Selvili Sokak girişi arasında pazar günü 08.00-20.00 saatleri arasında kanalizasyon çalışması yapılacak.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre çalışmalar süresince bölge trafiğe kapalı olacak.
Bu süre boyunca sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.
Bu haber toplam 70 defa okunmuştur
Etiketler : Girne Belediyesi, çalışma
Önceki ve Sonraki Haberler