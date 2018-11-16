Kurtuluş Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatılacak

Girne Kurtuluş Caddesi’nde Beylerbeyi Işıkları ile Doğanköy Selvili Sokak girişi arasında pazar günü 08.00-20.00 saatleri arasında kanalizasyon çalışması yapılacak.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre çalışmalar süresince bölge trafiğe kapalı olacak.

Bu süre boyunca sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve alternatif yolları kullanmaları gerekiyor.