Kurtuluş Altaylı: Hayat bir oyun

(Sahne sanatları, oyunculuk)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Oyunbaz

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Tiyatro olmasa, olay yeri inceleme (Forensic analysis) olmasını isterdim ama gastronomi olurdu :)

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Öyle her zaman net bir gündem yok. Sürekli değişiyor. Yaşıyoruz işte :)

Kayıtsız kalamadığım şey… Hak yenmesi ve verdiğin emeğin ya da değerin karşılığını alamamak.

En büyük pişmanlığım… Asla yeterince okumamak

En büyük sevincim… Sanırım hatırlamıyorum... Olmuş baya :)

Hayatımın dönüm noktası… 2012'de lisenin son sınıfında başıma gelen güzel bir olay vardı. Hayatım sonra yeniden şekil aldı. Ancak anlatmayı pek tercih etmiyorum...

Beni en çok etkileyen yazar… S. Beckett

Başucumdaki kitap… Karşımda duran ve ilk "göz-kapak" geldiğimiz kitap, Stephen King-TEPKİ

En keyif aldığım müzik… Kulağıma hoş gelen ve genellikle standart müzik yapısının dışında olan müzikler hoşuma gider. Bu aralar "Dolu Kadehi Ters Tut" favori grubum.

En son izlediğim film… Oculus (2013)

Kendim için son aldığım şey… 1,5 lt su ve 1 lt soğuk çay

Dolabımdaki en gereksiz şey… Her dolaptan bir sürü şey var, bence çok da şey yapmamak lazım :)

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Tespih

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok fazla düşünmemek

Kendimde beğendiğim özellik… Sanırım aldığım ya da edindiğim görevleri olumlu şekilde sonuca ulaştırabilmek

Olmasa da olur… Büyümek

Olmazsa olmaz… OYUNLAR

En iyi yaptığım yemek… Şekerli mercimek çorbası

Hayalimdeki dünya… Çocukların kötülükten korunabileceği bir zırh içinde yetiştiği sıra dışı bir durum, öyle bir dünyanın ilk hayali olabilirdi

Aşk benim için… Sarmaşıktır :)

Onunla çok tanışmayı isterdim… Zerrin Tekindor

Görmek istediğim yer… Brezilya

Mutlaka yapmak istediğim… Extreme Sport, bilhassa Surf

Son olarak söylemek istediklerim… Her hayatın ayrı bir oyun, her yaşadığımızın ayrı bir level, herkesin ayrı özelliklerde karakterler olduğunu ve en iyi deneyim puanlarını (EXP) karşımıza çıkan diğer karakterlerden kazandığımızı unutmazsak, bence herkes oyunlardan keyif alabilir. Yayında yapımda emeği geçenlere teşekkürler :)