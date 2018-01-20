Kurtalan Ekspres’ten unutulmaz gece

Geçtiğimiz Çarşamba gecesi, Lefkoşa’nın en önemli müzik barlarından biri olan Barfly, Kurtalan Ekspres’i konuk etti. Salonu hınca hınç dolduran müzikseverler yaklaşık üç saat süren konserde unutulmaz bir gece daha yaşadı.

Yeni solistleri Yusuf Uğurer ile programına başlayan Kurtalan Ekspres, Barış Manço ve Cem Karaca şarkılarını ardarda sıralarken salonu dolduran kalabalığın şarkılarda gruba hep bir ağızdan eşlık etmesi coşku ile geçecek olan bir gecenin müjdecisi gibiydi.

Yusuf Uğurer’den sonra sahneye Arda Gündüz’ün davet edilmesi coşkuyu bir o kadar daha artırdı. Kurtalan Ekspres eşliğinde, Cem Karaca ve Barış Manço şarkıları seslendiren Arda Gündüz’den sonra sahneye yeniden Yusuf Uğurer geldi.

Muhteşem konser sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Kurtalan Ekspres

Türk pop müziğinin efsanevi ismi Barış Manço’nun grubu olarak ün yapan Kurtalan Ekspres çok ünlü müzikçilerden kurulu bir grup olarak dikkat çekiyor. Ahmet Güvenç (Bas), Bülent Güven (Klavye), Akın Eldes (Gitar), Sefa Ulaştır’dan (Bateri) oluşan grubun bir başka efsane sanatçı Cem Karaca ile de özel bir geçmişi var.

Kurtalan Ekspres, ülkemize daha önce de iki kez gelmiş Barfly’da sahne almış büyük beğeni toplamıştı.

Sefa Ulaştır gelemedi

Grubun en eski ve çok önemli isimlerinden biri olan baterist Sefa Ulaştır, son dakikada rahatsızlanıp hasteneye kaldırılması nedeniyle son Kıbrıs konserine gelemedi. Bunun üzerine onun yerine baterist olarak, Cem Karaca’nın ilk bateristlerinden biri olan Aydın Şeref’in kafileye davet edildiği öğrenildi.