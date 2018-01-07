Kurtalan Ekspres Barfly’a geliyor

Türkiye’nin ünlü müzik topluluğu Kurtalan Ekspres, özel bir konser için Kıbrıs’a geliyor. 17 Ocak 2018 Çarşamba gecesi Lefkoşa’da Barfly’da sahne alacak olan Kurtalan Ekspres’e bu özel konserinde Arda Gündüz de solist olarak katkıda bulunacak. Arda Gündüz, bu konserde Kurtalan Ekspres eşliğinde Cem Karaca ve Barış Manço şarkıları seslendirecek.

Hatırlanacağı gibi Kurtalan Ekspres daha önce de ülkemize iki kez gelmiş, Barfly’da sahne alarak olağanüstü ilgi görmüş, büyük beğeni ile izlenmişti.