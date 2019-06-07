Kurşunlayıp kaçıyorlar!

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın kuzeyinde olaysız gün geçmiyor. Ülkede son yıllarda özellikle, kişiye ve iş yerlerine yönelik silahlı saldırı olaylarında ciddi bir artış yaşanırken 2019 yılının ilk beş ayında ardı ardına yaşanan kurşunlama olayının ikisi polis kayıtlarına faili meçhul olarak geçti.

Geride bıraktığımız yıllarda da yaşanan ciddi silahlı saldırı olaylarında saldırganlar kaçmayı başarırken, bu saldırı olaylarında can kaybı yaşanmadı.

Kurşunlama olaylarında tespit edilen kişi veya kişiler tutuklanarak mahkemeye sevk edilirken, birçok zanlının yargı süreci devam ediyor.

2019 yılının ilk 6 ayında 4, 2018’te ise 3 kurşunlama olayı meydana geldi.

Savcının boş ofisi kurşunlandı

Ülkede peşi sıra meydana gelen ‘ kurşunlama ‘ olaylarında en dikkat çekici ise Mağusa’da yaşandı. Mağusa’da 1 Haziran tarihinde sabaha yakın Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz’e ait boş ofis kurşunlandı. Sönmez Sokak üzerinde bulunan ‘ Themis ‘ isimli bina içerisinde bulunan boş ofise 3 el ateş açıldı. Polis ilerlettiği soruşturmasında olayla bağlantılı tespit ettiği 6 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Girne’de 4 gün arayla iki kurşunlama

Girne'de ise 4 gün arayla iki kurşunlama olayı yaşandı.

18 Mayıs tarihinde Girne’de Naci Talat Caddesi üzerinde, 46 yaşındaki Eray Kenanoğlu aracı içerisinde bulunduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından ve kasık kısmından yaralandı.

Olayda kullanılan ZNY 928 plakalı araç Karaoğlanoğlu Lemar bölgesinde terk edilmiş vaziyette buldu.

Kiralık araç plakasından yola çıkan polis, saldırganların kullandığı kiralık aracın ait olduğu şirketten temin ettiği kimlik bilgilerinde, Uğur Sağlık isimli kişinin arandığını duyurmuştu.

2 saldırganın ülkeye sahte kimlik kartları ile “turist” olarak girdikleri, aynı gün ülkeyi terk ettikleri belirlenmişti.

Öte yandan 22 Mayıs’ta ise Girne'de Nergisli Sokak üzerinde faaliyet gösteren TPS Araç Takip Sistemleri isimli iş yerine kimliği meçhul şahıs/lar tarafından 6 ateş edilmişti.

İş yerine ait vitrin camları kırılarak zarar görmüş, olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı bildirildi.

Gifa’ya 8 kurşun

1 Şubat tarihinde Lefkoşa'da Gifa Airways isimli iş yeri kurşunlanmış, olayda iş yeri çalışanı Serkan Kısa yaralanmıştı. Binaya 8 kurşun isabet etmişti.

Olayın ardından, “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak zanlı E. Y. tutuklanmıştı.

Zanlı, pişman olduğunu, kimseyi öldürmek istemediğini korkutmak maksadı ile çamlara ateş ettiğini yaralanan kişiyi öldürmek istemediğini iddia etmişti.

Olayda kullanılan silahı zanlıya sattığı ortaya çıkan M. O ile Ş. D.’de de tutuklanmıştı.

Zanlı M.O ile Ş.D teminatla serbest bırakılmıştı. Zanlı E.Y ise cezaevine gönderilmişti.





2018…

Hakansoy’un evine kurşun yağmuru…

2018 yılının en dikkat çekici kurşunlama olaylarından biri de İskele’de Ali Hakansoy’un evine yapılmıştı. İskele'de 23 Kasım 2018’te Long Beach bölgesinde “Soley Möble" sahibi Ali Hakansoy'un evine kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından tabanca ile ateş açılmıştı. Polis tarafından yapılan incelemelerde Hakansoy'un evine 15 kurşun isabet ettiği belirlenmişti. Kurşunlama sırasında ev sahiplerinin uykuda olması ise olası bir yaralanma ve can kaybını önlemişti.

Motosikletli şahıs ateş etmişti

Öte yandan 6 Ağustos 2018’te Boğazköy Özveri Sokak üzerinde bulunan Özyalçın Sitesi 168 numaralı apartman önüne aracı ile gelip park eden aynı yerde sakin Aykut Tukyu’ya, kendisini takip eden motosikletli bir şahıs tarafından tabanca ile iki el ateş edilmişti. Olayda yaralanan olmamış, olay yerinden motosikleti ile ayrılan zanlı arandığı açıklanmıştı.

Kardeş kardeşi vurmuştu…

Mağusa'da 2 Ocak 2018’te Mağusa'nın tanınmış iş insanlarından Zabitler Petrol’ün sahibi 52 yaşındaki Şevki Zabitler, abisi 57 yaşındaki Ulus Zabitler tarafından kurşun yağmuruna tutulmuştu. Başta göğüs altı olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Şevki Zabitler ağır yaralanmıştı. Şuuru açık şekilde Mağusa Devlet Hastanesine götürülen Şevki Zabitler ameliyata alınırken kardeşini öldürmeye teşebbüs eden Ulus Zabitler ise kayıplara karışmıştı. Zabitler kardeşlerin arasında mal varlığı yüzünden anlaşmazlık olduğu ileri sürülmüştü.