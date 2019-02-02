Kurşunlama zanlısı yakalandı
Lefkoşa’da dün akşam Gifa Airway isimli iş yerine yapılan silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.
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Lefkoşa’da dün akşam Gifa Airway isimli iş yerine yapılan silahlı saldırının zanlısı tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 4 kişinin yakalandığı; olayda kullanılan tabancanın olay yerinin uzağında bulunup emare olarak alındığı belirtildi.
Açıklamada, saldırı zanlısı E.Y.’nin (E-38) tutuklu olarak mahkemeye çıkarılacağı belirtildi
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Etiketler : gifa, kurşunlama
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