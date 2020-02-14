Kurşunlama olayında bir tutuklu
Polis, Yeniboğaziçi'nde Ali Ķızılateş’in ateş açılarak yaralanması olayıyla ilgili zanlı olarak görülen 40 yaşındaki K.A.’nın tutuklandığını duyurdu.
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Polis, Yeniboğaziçi'nde Ali Ķızılateş’in ateş açılarak yaralanması olayıyla ilgili zanlı olarak görülen 40 yaşındaki K.A.’nın tutuklandığını duyurdu.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Kızılateş’in yaralanması ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında K.A. (E-40) tutuklandı.
Polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi.
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