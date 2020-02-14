Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Kurşunlama olayında bir tutuklu
Kurşunlama olayında bir tutuklu

Kurşunlama olayında bir tutuklu

 Polis, Yeniboğaziçi'nde Ali Ķızılateş’in ateş açılarak yaralanması olayıyla ilgili zanlı olarak görülen 40 yaşındaki K.A.’nın tutuklandığını  duyurdu.  

A+A-

 Polis, Yeniboğaziçi'nde Ali Ķızılateş’in ateş açılarak yaralanması olayıyla ilgili zanlı olarak görülen 40 yaşındaki K.A.’nın tutuklandığını  duyurdu.  
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Kızılateş’in yaralanması ile ilgili olarak yürütülen polis soruşturması kapsamında K.A. (E-40) tutuklandı. 
Polis soruşturmasının devam ettiği kaydedildi. 

Bu haber toplam 194 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Yeniboğaziçi'nde bir kişi ayağından vurulduYeniboğaziçi'nde bir kişi ayağından vurulduYeniboğaziçi’nde akşam saatlerinde bir kişi ayağından vurularak yaralandı.