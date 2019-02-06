Kurşunlama olayında 2. tutuklama

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat tarihinde meydana gelen kurşunlama olayı ile ilgili bir kişi daha tutuklandı. Polisten verilen bilgiye göre kurşunlama ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde olayla bağlantısı olduğu düşünülen 37 yaşındaki Ş.D. tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 2’ye çıktı. Serkan Kısa’nın (E-45) sol el bileğinden yaralandığı olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

Polis açıklaması şu şekilde; 01.02.2019 tarihinde, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyerine E.Y.(E-38) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu, iş yeri çalışanı bir kişinin yaralanması olayı ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan Ş.D. (E-37) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.