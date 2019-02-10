Kurşunlama meselesi çözülüyor

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı E.Y.’nin ardından olayda kullandığı silahı kendisine sattığı ortaya çıkan zanlı Ş. D. ve silahı aldığı kişi olan zanlı M.O.’da tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş eden E.Y.’nin itirafı üzerine olayda kullandığı söz konusu tabancayı zanlı Ş.D.’den satın aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlı E.Y.’nin ifadesi üzerine tutuklanan zanlı Ş.D.’nin de tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini kaydetti. Polis Ş.D.’nin ifadesinde söz konusu tabancaları zanlı M.O.’dan aldığını itiraf etmesi üzerine zanlı M.O.’nun da tutuklandığını ve aleyhinde soruşturma başlatıldığını mahkemeye aktardı. Polis meselenin çok ciddi bir mesele olduğunu, olayla ilgili ikinci bir silahın varlığının tespit edildiğini ve silahın arandığını belirtti. Polis memuru Hüseyin Ergüleç her 3 zanlının vermiş olduğu ifadelerin henüz teyit ve tekzibinin tamamlanmadığını zanlılar arasındaki bağlantının araştırılacağını belirterek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine vurgu yapıp, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi