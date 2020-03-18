Kurşunlama davası başladı

Lefkoşa’da önceki akşam meydana gelen silahla adam yaralama meselesinde bağlantılı görülen zanlılar M.G., A.K., Y.R.Ö., S.D. ve A.K. tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis çavuşu Cemil Özalkın, Katle Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Tasarrufu, Sirkat” suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Özalkın, 16.03.2020 tarihinde saat 21.10 raddelerinde 112 Hızır Servis'den telefoniyen alınan bilgide Lefkoşa Küçük Kaymaklı da bulunan Huzur Sokak No/ 7A adresinin bir yaralama meselesi olduğunun öğrenildiğini ve hemen olay mahalline gidildiğini anlattı. Özalkın, söz konusu ikametgâhın oturma odası içerinde Vedat Baltacı’nın yerde yaralı bir vaziyette bulunduğunu ve ivedi bir şekilde Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilmesi sağlanmasına müteakip soruşturmaya başlanmış ve olayın geçtiği evde N.K.F., M.S.D. ve M.G.’nin kaldığının tespit edildiğini belirtti.

Özalkın, akabinde N.K., F.S. ve M.S.D’den temin edilen ifadelerde kendilerinin üst katta olduğunu ve olayın meydana geldiği oturma odasında zanlı M.G.’mim kaldığının tespit edildiğini anlattı. Özalkın, yapılan soruşturmalarda ikametgâhın oturma odası içerisinde zanlı M.G., A. K., Y. R. Ö., S. D. ve A.K. ve isimleri tam olarak henüz tespit edilemeyen iki kişinin daha olduğu bir sırada Vedat Baltacı'nın sağ bacağı kaval kemiği kısmından 2 kez vurulduğunun tespit edildiğini belirtti. Özalkın, mesele ile ilgili zanlı B.'yİ olay yerine gelen başka bir şahsın vurduğunu söylemesine rağmen zanlı-2 'de kimin vurduğunu görmediğini söylediğini mahkemeye aktardı. Özalkın, yine yapılan soruşturmada zanlı-3'ün aracını olay yerinde bulunan meçhul bir şahsın alıp kaçtığı tespit edildiğini söyledi. Özalkın, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını ve şu an itibarı ile Vedat Baltacı'nın nasıl ve kim tarafından neden vurulduğu tespit edilemediğini belirtti. Özalkın, aranan iki kişi ve tabanca olduğunu söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.