Kürsüde final yaptılar

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Sinop’ta düzenlenen Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi Finali tamamlandı. Ülkemiz voleybolcularından Ali Osman Nurettin’in partneri ile şampiyon olduğu finallerde, Merve Çelebi – Buğra Eryıldız ikilisi üçüncü olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi. Kemal Şah ise partneri ile birlikte organizasyonu dördüncü tamamladı.

Ali Osman şampiyon, Şah’tan dördüncülük

Cuma günü başlayan ve dün oynanan karşılaşmalarla tamamlanan Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi’nde ülkemiz voleybolcularından Ali Osman Nurettin şampiyonluk sevinci yaşadı. Spor yaşantısını Türkiye’de sürdüren, Türkiye Milli Takımı’nda da forma giyen Nurettin partneri Hasan Hüseyin Mermer ile birlikte Antalya Büyükşehir ASAT Spor Kulübü adına finallerde yer aldı. Grup aşamasını yenilgisiz tamamlayarak bir üst tura yükselen ikili, çeyrek finalde TVF Spor Lisesi, yarı finalde de bir diğer Kıbrıslı Türk voleybolcu Kemal Şah’ın yer aldığı Boğaziçi Spor Kulübü’nü mağlup ederek finale yükseldi. İkili finalde Vakıflar Spor’u yenerek şampiyon oldu. Kemal Şah ise partneri Selçuk Şekerci ile birlikte üçüncülük maçında Halkbank’a yenilerek organizasyonu dördüncü tamamladı.

Buğra ve Merve’den üçüncülük

Kadınlarda Buğra Eryıldız – Merve Çelebi ikilisi Türkiye Plaj Voleybolu Kulüpler Ligi’ni üçüncü olarak tamamladı. Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor adına finallerde yarışan ikili yer aldıkları D Grubu’nu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Çeyrek finalde Marmara Akademi’yi mağlup ederek yarı finale yükselen ikili, bu turda Niksar Belediye’ye 2-1 yenilerek final şansını kaybetti. Üçüncülük maçına çıkan ikili Park Antalya’yı 2-1 yenerek finalleri üçüncü tamamladı. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle ülkemiz sporcuları kürsüye çıkarak madalyalarını ve ödüllerini aldı.