"Küresel Yeryüzü Saati" Kıbrıs'ın güneyinde de kutlanacak

Kıbrıs’ın güneyi, 24 Mart Cumartesi günü 187 ülke ve bölgeden binlerce şehir ve kasabayla birlikte 2018 Küresel Yeryüzü Saati Kutlamaları’na katılıyor. Etkinlik her yıl, bireyleri, toplumları ve işletmeleri, gezegene saygının bir ifadesi olarak gereksiz elektrik lambalarını kapatmaya teşvik etmek amacıyla bir saat düzenleniyor.

Ana etkinlik Cumartesi akşamı Kıbrıs Rum Başkanlık Sarayı’nda yer alacak. Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ve Kıbrıslı Rum Çevre Komiseri Ioanna Panayiotou etkinlikte birer konuşma yapacaklar ve etkinliğe katılanlar teleskop aracılığıyla yıldızları gözleme fırsatı bulacaklar. Aynı gün öğleden sonra da Lefkoşa’da Ledra Sokağı’nda başka bir etkinlik yer alacak. Kıbrıs’ın güneyinde birçok belediye ve yerel yönetim, ayrıca grup ve kuruluşlar çeşitli etkinlikler yapacaklar.

Yeryüzü Saati etkinliğiyle ilgili bir mesaj yayımlayan Panayiotou, Kıbrıs’ın iklim değişikliği için ulusal bir strateji belirlediğini, bunun olumlu bir adım olduğunu, ancak iklim değişikliği için Avrupa’nın belirlediği hedeflere ulaşmada hala gidilecek uzun bir yol olduğunu belirtti.

Panayiotou, kömür, gaz ve petrol gibi yakıtların, genellikle elektrik üretimi için kullanıldığına, bunun sera gazı emisyonunun ¾’ü olduğuna işaret eden Panayiotou, Kıbrıs’ın bir Akdeniz ülkesi olarak iklim değişikliği konusunda çok hassas olduğunu, su, kıyı erozyonu ve kontrolsüz inşaat dolayısıyla birçok sorunla karşıya bulunduğunu anlattı.

Komiser, Avrupa’nın yüksek enerji etkinliği düşük karbon ekonomisine dönmesi halinde istihdam yaratılacağını ve rekabetin artacağını kaydetti.