Kürekli saldırı zanlıları serbest

Lefkoşa’da karısının eski eşini kürekle kafasından yaralayan zanlı M.F.S ve arkadaşı A.G bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı, teminatla serbest bırakıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun, olayla ilgili bulguları aktardı. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması, zanlı M.F.S’nin 7 bin 500 TL, zanlı A.G’nin ise 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.