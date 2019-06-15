Kurbanlarından 6’sı tespit edildi

Kıbrıs Rum kesiminin ilk seri katili gözüyle bakılan RMMO teğmeni Nikos Metaksas’ın yedi kurbanından 6’sının kimliğinin tespit edildiği ve geriye yalnızca geçtiğimiz gün cesedi bulunan 6 yaşındaki Siera’nın cesedine kimlik tespiti yapılmasının kaldığı haber verildi.

Kurbanların cesetleriyle ilgili araştırmalara katılan herkese psikolojik destek verileceğini yazan Alithia gazetesi, Metaksas’ın dün yeniden hâkim karşısında çıktığını da belirtti.

Mahkemenin, Kıbrıs Rum polisinin Metaksas’ın tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması konusundaki talebini 8’inci kez kabul ettiğini kaydeden gazete, cinayet olayları ve yapılan araştırmalar konusunda bir rapor hazırlanacağını ekledi.